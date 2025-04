Revoluční iPhone se blíží: Výroční model vyjde 20 let od prvního iPhonu

iPhone brzy oslaví 20 let. Výroční model dorazí v roce 2027 a má nabídnout zásadní designové změny inspirované vizí Jonyho Ivea.

Dvě dekády s nakousnutým jablíčkem

Již za dva roky se iPhone dočká velkého milníku, a sice dvacet let od premiéry první generace. Ta dorazila v roce 2007, takže rok 2027 bude pro Apple opravdu velkou událostí a to se pochopitelně promítne i do iPhonů, které budou ten rok vydány. Dočkáme se totiž speciálního, výročního modelu.

První informace o něm přinesl známý Apple analytik Mark Gurman a bude se jednat o v pořadí druhý výroční iPhone. Ano, ten první dorazil k příležitosti desátého výročí tohoto slavného telefonu (2017), byl jím samozřejmě iPhone X a pro kalifornského výrobce se jednalo o přelomový model.

Apple by se měl tímto modelem, pravděpodobně to bude iPhone 19 Pro, posunout směrem k původní vizi legendárního designéra Jonyho Ivea. Ten chtěl, aby iPhony vypadaly velmi elegantně a uhlazeně, takřka jako jeden kus skla, a právě tímto směrem se prý výroční model vydá.

iPhone X

Pořádná změna po deseti letech?

Slavný iPhone X z roku 2017 byl telefonem, který přinesl v rámci iPhonů největší designové změny v historii, a něco podobného se čeká i u nadcházející výroční verze. Krok směrem k větším změnám v tomto směru už ale udělají i letošní iPhony 17, a to prostřednictvím tenkého modelu Air.

Ten by měl nabídnout konečně více přepracovaný design a elegantnější podání, než aktuální iPhony. Kalifornský výrobce si tak bude postupně připravovat půdu na to, aby mohl přijít u výročního modelu s něčím ještě převratnějším a uvést podobně přelomový model, jakým byl iPhone X.

Také výroční model by měl být extrémně tenký, nicméně žádné konkrétní specifikace k designu či hardwaru prozatím nejsou známé. Snaha o co nejtenčí šasi ale jde ruku v ruce s vizí Jonyho Ivea v podobě telefonu, který vypadá a působí jako skleněná tabule.

Dorazí k této příležitosti i skládací iPhone?

V poslední době se dost spekuluje o skládacím iPhonu, který dříve nebo později dorazí. Naposledy se mluvilo o tom, že ho Apple představí příští rok, nicméně by dávalo smysl i to, že by dorazil v rámci výročního roku 2027. Tak jako tak to vypadá, že bude tento rok pro iPhony po dlouhé době opravdu zase přelomový.