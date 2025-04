Aplikace na Androidu 16 se vám nainstalují mnohem rychleji. V čem je fígl?

Android 16 dorazí dříve než obvykle. Google plánuje jeho vydání už na červen. Systém přinese i rychlejší instalaci aplikací díky cloudové kompilaci.

Android 16 dorazí s předstihem

Google letos představí novou verzi svého systému Android s číselným označením 16 o poznání dřív než v případě aktuálního Android 15. Vydání je naplánováno již na červen, což je o nějaké tři měsíce dřív než u současné iterace a jak to tak vypadá, vše jde podle plánu. Nový Android samozřejmě přijde se spoustou zajímavých novinek a na jednu z nich se dnes podíváme.

Server Android Authority přišel s objevem, dle kterého se může další verze tohoto mobilního systému dočkat funkce umožňující rychlejší instalaci aplikací. To se sice může zdát na první pohled jako nedůležitá věc a prvek, se kterým telefony žádný velký problém nemají, ale to úplně pravda není. Ano, dražších telefonů se to netýká, ale těch levnějších ano.

Při instalaci aplikací nebo her u telefonů nižších cenových kategorií je dlouhá doba tohoto úkonu jasně patrná a může za to hlavně nižší výkon. Tyto přístroje mají většinou málo výkonné procesory, ale také pomalé paměti, do kterých zkrátka trvá zápis potřebných dat o něco déle. Android 16 by ale mohl v tomto směru sjednat nápravu.

Android 16 | foto: Google

Nová funkce pro rychlejší instalaci

Tato novinka, která by měla v rámci Androidu 16 umožnit rychlejší instalaci her a programů, se jmenuje kompilace v cloudu. V podstatě jde o to, že při instalaci z obchodu Google Play bude umožněno načtení artefaktů aplikací ze stažených souborů a zpracování v cloudu namísto toho, aby byly generovány přímo v zařízení.

To pomůže hlavně telefonům s nižším výkonem a tímto přesunutím kompilace ze zařízení do cloudu se celý proces urychlí. Nejvíce patrné to bude u větších aplikací a her, které mívají velké množství kódů ke kompilaci. Výkonné procesory si poradí i s generováním většího počtu těchto artefaktů, ale ty slabší s tím mají často problémy.

Vzhledem k faktu, že rychlé internetové připojení je již velmi rozšířené, dává implementace této nové funkce docela smysl. Rychlejší zkrátka bude tyto předkompilované části stáhnout z cloudu než je generovat přímo v rámci telefonu. Vzhledem ke stahování více dat je pravděpodobné, že budou instalační balíčky objemově o něco málo větší než doposud.

Vývoj Androidu 16 jde podle plánu

Ohledně vývoje Androidu 16 jde prozatím vše podle plánu a aktuálně je v oběhu verze Android 16 Beta 3.2. Google již řeší stabilitu platformy jako takové a blížíme se ostrému vydání, které je prozatím naplánováno na červen, což by znamenalo již poměrně brzký příchod nových telefonů běžících na Androidu 16 z výroby.