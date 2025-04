Android 16 dorazí na telefony Samsung nečekaně brzy: Kdy vyjde One UI 8?

Po fiasku s One UI 7 má Samsung šanci vše napravit – One UI 8 s Androidem 16 může dorazit velmi brzy a ukázat, že Jihokorejci umí být opět první.

Napraví Samsung svou pověst?

Jihokorejský gigant platí dlouhodobě, spolu s Googlem, za výrobce s nejlepší podporou ve světě Androidu. Pověst Samsungu ale v poslední době poměrně výrazně utrpěla, a to kvůli nepovedenému přechodu na Android 15, respektive na nový systém One UI 7. I dnes, více něž půl roku po vydání Androidu 16, je jeho penetrace na telefonech Samsung mizivá.

Víceméně všichni ostatní výrobci jsou na tom v tomto směru výrazně lépe a Samsung si zkrátka hodně pošramotil pověst. Proto se začalo nedávno mluvit o tom, že nový systém One UI 8, který bude postavený na Androidu 16, je již ve vývoji a práce na něm probíhají paralelně s One UI 7. To kvůli tomu, aby bylo eliminováno případné zpoždění.

Android 16 totiž letos vyjde mnohem dřív než bývá zvykem a Google by měl jeho ostrou verzi vypustit do světa již červnu. Samsung má tak velmi dobrou možnost, jak napravit svou pošramocenou pověst a trochu si to u fanoušků vylepšit. Tou možností je samozřejmě přinést aktualizaci na Android 16 mezi prvními.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nastavení One UI 7 | foto: Luboš Srb

One UI 8 – Kdy vyjde?

Nejnovější zprávy z webu Sammobile hovoří o tom, že Samsung chytne tuto příležitost za pačesy a že má opravdu v plánu přinést One UI 8 s Androidem 16 na své telefony mezi prvním. Může být dokonce tím úplně prvním, protože dle aktuálních informací mají na systému One UI 8 běžet přímo z výroby nové skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7.

Ty by měl Samsung představit někdy v červenci, tedy v podobném časové rámci, jako současnou generaci a jen pár týdnů po uvolnění Androidu 16. To by znamenalo, že by se velmi rychle rozjely aktualizace i na starší modely a mohla by tedy vzniknout situace, kdy se One UI 7 ohřeje na telefonech Samsung opravdu jen velmi krátkou dobu.

Jihokorejský gigant již beta verzi systému One UI 8 nějakou dobu testuje, aktuálně na vlajkové řadě Galaxy S25 a ta bude s aktualizacemi samozřejmě první na řadě. Je každopádně jasné, že implementace systému One UI 8 bude výrazně rychlejší než jak je tomu nyní, s One UI 7. Fanoušci Samsungu by si rozhodně něco takového zasloužili.

Jak je na tom One UI 7?

Situace je aktuálně taková, že na novém systému One UI 7 s Androidem 15 běží jen vlajková řada Galaxy S25 a novinky Galaxy A26, A36 a A56. Dnes by každopádně měly začít aktualizace řady Galaxy S24, stejně jako skládaček Galaxy Z Fold 6 a Flip 6. Ledy se tedy konečně začínají hýbat, nicméně s opravdu velkým zpožděním.