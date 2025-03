Google Pixely 10 budou stát za to. Chystá se největší změna od šesté generace

Pixel 10 přinese největší změny od šesté generace. Google opustí Samsung a nový čip Tensor G5 vyrobí TSMC moderní 3nm technologií.

Pixely a zásadní změny v šesté generaci

Na trhu se aktuálně nachází devátá generace referenčních telefonů od Googlu, tedy Pixelů. Vyhledávací gigant tuto řadu rozjel v roce 2016 a navázal s ní na telefony Nexus, které plnily roli Google telefonů od roku 2010, kdy se na trh dostal model Nexus One. Tato řada byla celkově velmi zajímavá, protože se na ní podílel pokaždé jiný výrobce.

První Nexus One vyrobilo HTC a další generace pak Samsung, Motorola, LG či Huawei. Zkrátka co telefon, to originál. Přechod na řadu Pixel přinesl spoustu novinek, nicméně s pátou generací to vypadalo, že s nimi Google končí. Pixel 5 dorazil jen v jedné variantě, což nebylo zvykem a zdálo se, že vyhledávací gigant dá vlastním telefonům vale.

Tak to ale nebylo, Google se jen připravoval na největší změny v rámci této řady, které přišly s Pixely 6. Ty vlastně položily základ i aktuální, deváté generaci a jasně největší změnou, která s touto řadou dorazila, byl přechod na tovární procesor Tensor. Google na něm spolupracoval se Samsungem a tento čip využíval architekturu jeho čipové sady Exynos.

Google Pixel 6 | foto: Google

Pixely 10 přinesou podobně velkou změnu

Google aktuálně připravuje již desátou iteraci Pixelů a může si gratulovat. Prodeje jsou s každou generací lepší a tyto telefony se dostávají víc a víc do povědomí uživatelů jako špičkové přístroje. V desáté generaci se chystají největší změny od dob Pixelů 6 a opět zde bude hrát zásadní roli tovární procesor Tensor, tentokrát model G5.

Google se vůbec poprvé odpoutá od Samsungu a další verzi svého procesoru postaví na vlastní architektuře a nikoliv na té, které používají Exynosy. A to není vše, změna čeká i místo výroby samotného procesoru. Tu již nebude zastřešovat Samsung, ale konkurenční TSMC a to bude tento čipset vyrábět 3nm litografií namísto aktuálních 4 nm.

Přechod k TSMC a modernější výrobní proces by měl Tensoru prospět a zlepšit jeho vlastnosti, nicméně Google již nebude moct dál využívat ISP od Samsungu. ISP je obrazový procesor, jenž je zodpovědný za zpracování obrazu pořízeného fotoaparátem a Google tak bude muset pro Tensor G5 připravit svou vlastní jednotku.

Nové Pixely se již blíží

Dle informací serveru PhoneArena by měl nový Tensor G5 nabídnout výrazně vyšší výkon a například spouštění telefonu by mělo být zkráceno o celých 30 %. Prvního pořádného pohledu na Pixely 10 přímo od Googlu bychom se měli dočkat na konferenci Google I/O 2025 (20. až 21. května) a jejich oficiální premiéra se odehraje pravděpodobně v srpnu.