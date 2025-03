Zásadní změna u Androidu. Google ho bude vyvíjet za zavřenými dveřmi

Android oslavil 17 let své existence | foto: Unsplash

Google mění vývoj Androidu. Nové verze budou vznikat interně. Veřejnost už k raným sestavením nebude mít přístup. Cílem je zrychlit celý proces.

Google chystá velké změny ve vývoji Androidu

Android je od jeho počátků známý tím, že se jedná o otevřený projekt a velká jeho část se vyvíjí na veřejných kanálech, což se změní, protože Google plánuje, že veškeré nové verze operačního systému Android budou v tichosti vyvíjeny přímo v interní pobočce Google, jak informuje web Android Authority.

Celý proces vývoje už nebude tolik transparentní, jak tomu bylo doposud. Od vydání v roce 2008 byl totiž vývoj Androidu koncipován tak, že se kdokoliv mohl podívat na raná sestavení nové verze. Tato možnost už bude minulostí, protože k novým verzím bude mít zpočátku přístup jen Google a společnosti s licencí Google Mobile Services (GMS), jako jsou Samsung nebo Motorola.

Google k této změně přistupuje především kvůli zjednodušení celého vývoje. Android se totiž do této chvíle vždy vytvářel ve dvou sestaveních – veřejném a soukromém a nakonec bylo nutné obě verze spojit dohromady do finálního sestavení, což obvykle zpomalovalo vývoj.

Android 15 na telefonu | foto: Nextpit

Omezení úniků v rámci nových verzí Androidu

Velkou výhodou otevřeného vývoje Androidu bylo to, že kdokoliv mohl nahlédnout do kódu a zjistit, jaké nové funkce dorazí v rámci další verze Androidu, což už nebude možné a novinky se dozvíme až při vydání prvních sestavení pro vývojáře. Google tak tímto omezí i úniky novinek v rámci nových telefonů Pixel. Zásadní novinky se totiž v kódu Androidu objevují klidně s půlročním předstihem.

Běžných uživatelů se tato změna přístupu Googlu k Androidu téměř nedotkne, ale vývojářům z menších společností by to mohlo přidělat práci, takže na implementaci nových funkcí do svých aplikací nebudou mít tolik času. Teoreticky bychom se ale mohli dočkat dřívějšího vydání nového Androidu pro všechny.

Neveřejný vývoj skrývá ještě jedno úskalí, a tím je implementace špatných funkcí, jelikož Google už od vývojářů nedostane zpětnou vazbu a do nové verze Androidu by tak mohly zavítat funkce, které vyvolají kontroverze nebo uškodí operačnímu systému jako takovému.