iPhone 17 Pro má mít nekompromisní kameru. Kvalita videa se výrazně zlepší

Apple chystá velkou změnu u iPhonů. Modely iPhone 17 by měly konečně nabídnout 8K videozáznam, což dosud brzdil teleobjektiv s nízkým rozlišením.

Velká změna u nových iPhonů

iPhony patří tradičně mezi skvělé fotomobily a v oblasti natáčení videí kopou ještě vyšší ligu. Obecně jsou brány jako nejlepší telefony pro natáčení videí a to potvrzuje skutečnost, že je k této činnosti často používají i profesionální tvůrci. A to nejenom k natáčení hudebních klipů.

Například očekávaný zombie hit 28 let poté od Dannyho Boyla byl kompletně natočen na iPhone 15 Pro Max. V jednom prvku ale přece jen telefony z Cupertina za konkurenčními přístroji s Androidem zaostávají, a tím jsou 8K videa. Ty bohužel neumí, a to ani v nejnovější generaci.

Základní iPhone 16 a jeho větší verze Plus zvládají maximálně 4K videa při 60 fps a vlajky Pro / Pro Max přidávají ke 4K rozlišení snímkování 120 fps. Mluví se o tom, že aktuální vrcholné modely měly 8K záznamy již nabízet, ale osazený teleobjektiv to neumožnil.

Nový render iPhonu 17 Pro Max a iPhonu 17 Air | foto: Majin Bu

8K videa pro příští iPhony?

U telefonů s Androidem se 8K záznamy objevily již v roce 2019 a je tedy překvapivé, že si Apple dává tak moc na čas. Nové informace ale hovoří o tom, že v rámci nové generace, tedy spolu s iPhony 17, schopnost záznamu videí v takto vysokém rozlišení již konečně dorazí.

S touto informací přišel server GSMArena a Apple bude muset odstranit prvek, který 8K videa v rámci iPhonů brzdí, což je teleobjektiv. Ten má u aktuálních modelů Pro a Pro Max rozlišení 12 Mpx, které je nedostatečné a pro 8K záznamy je potřeba rozlišení alespoň 35 Mpx.

Apple sice mohl nabídnout 8K záznamy na hlavním fotoaparátu i u současné a vlastně i minulých generací, ale to by znamenalo, že by nešlo při natáčení plynule přecházet na teleobjektiv. A to je prvek, o který nechce gigant z Cupertina své zákazníky ochudit.

Nový teleobjektiv na obzoru

Možnost natáčení 8K videa a přitom plynule přepínat mezi hlavním fotoaparátem a teleobjektivem bude znamenat nutnou úpravu teleobjektivu. O tom, že má Apple u další generace iPhonů tuto modernizaci provést, se ostatně spekuluje již nějakou tu dobu a odhadovaný příchod 8K videí tyto spekulace prakticky potvrzuje.