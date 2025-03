Recept na úspěch? Nové mobily Poco F7 Pro a Ultra mají skvělý poměr cena/výkon

Poco představilo modely F7 Pro a F7 Ultra s odolnou konstrukcí, OLED displeji, výkonnými čipsety, či 50Mpx fotoaparáty. Cena je od 14 999 korun.

Nové telefony od Poco

Populární značka Poco, která se zaměřuje převážně na mladé uživatele, představila novou vlajkovou řadu F7. Ta zahrnuje dvojici modelů, a sice specifikaci Pro a vrcholné provedení Ultra, což je pro značku vůbec první telefon tohoto označení. Dle tohoto cejchu nabízí vskutku vrcholné specifikace a to nejlepší, co tato kategorie nabízí.

Oba telefony jsou postaveny okolo rámečku vyrobeného ze slitiny hliníku, která se používá v letectví a záda krytá sklem nabízí dvojí povrchovou úpravu. Horní třetina okolo fotoaparátu je lesklá a zbývající dvě třetiny pak matné, což vytváří moc hezký celek. Modul s jednotlivými fotoaparáty je kruhový a umístěný v levém horním rohu.

Konstrukce tedy nabízí kvalitní materiály a výrobce nezapomněl ani na zvýšenou odolnost, bez které to dnes nejde. Oba modely disponují krytím IP68, tedy nejvyšší odolností proti prachu a druhou nejvyšší vůči vodě, takže je jen tak něco nerozhodí. Displej modelu Ultra je pak krytý odolným sklem Poco Shield Glass a u verze Pro sklem Gorilla Glass 7i.

Poco F7 Ultra při hraní her | foto: Poco

Displeje jasné a zároveň šetrné

Obě novinky Poco F7 Pro a F7 Ultra jsou osazeny OLED displejem s úhlopříčkou 6,67 palce, který se chlubí vysokým rozlišením 3200 × 1440 pixelů, frekvencí 120 Hz a pořádnou porcí jasu. Ten se může vyšplhat až na 3200 nitů, přičemž displeje pochopitelně podporují standard HDR a jsou velmi šetrné ke zraku uživatele.

Disponují pulzně-šířkovou modulací o hodnotě 3840 Hz, celkově 16 000 úrovněmi automatického nastavení jasu a oba telefony získaly certifikaci TÜV Rheinland – Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free a Circadian Friendly. To znamená, že účinně eliminují únavu očí i při dlouhodobějším používání.

Přímo v displeji je pak integrována ultrazvuková čtečka, která je přesná, rychlá a jedná se o první telefony Poco s tímto typem snímače. Zmínit musíme i vylepšenou citlivost na dotyk, se kterou pomáhá AI a díky tomu je možné pohodlně používat displej i s mokrými prsty, nebo dokonce v rukavicích.

Poco F7 Pro | foto: Poco

Výkon bez kompromisů

Vrcholnou verzi Ultra pohání Snapdragon 8 Elite, tedy nejvýkonnější čipová sada pro telefony s Androidem, a bude se tak jednat o jeden z nejvýkonnějších telefonů dneška. Verze Pro ale příliš pozadu nezůstává, ta je osazena loňským vlajkovým procesorem v podobě čipsetu Snapdragon 8 Gen 3. Žádná hra tak nebude ani pro jeden z těchto telefonů problém.

Technologie WildBoost Optimization 4.0 zajistí plynulé hraní a stabilní snímkovou frekvenci za všech okolností. Nebylo opomenuto ani chlazení, které je u takto výkonných telefonů důležité a o to se stará systém LiquidCool Technology 4.0. Ten udrží teplotu pod kontrolou i při vysoké zátěži a skládá se z 3D dvoukanálového IceLoop chlazení a tepelné trubice s plochou 5400mm².

Co se pamětí týče, tak základní model Pro nabízí operační paměť 12 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti 256 GB nebo 512 GB. Stejné vnitřní úložiště nabízí i verze Ultra, stejně jako operační paměť 12 GB RAM, nicméně vrcholné provedení disponuje operační pamětí 16 GB RAM. Rozšíření pomocí paměťové karty možné není.

Poco F7 Ultra | foto: Poco

Fotoaparát, baterie a nabíjení

Poco F7 Pro disponuje duálním fotoaparátem s rozlišením 50 + 8 Mpx a jedná se o sestavu hlavního a ultra-širokoúhlého objektivu. Díky funkci UltraSharp nabízí rychlé sekvenční snímání a neschází ani portrétní snímky se dvěma ohniskovými vzdálenostmi. I verze Ultra je osazena hlavním fotoaparátem s 50 Mpx snímačem Light Fusion 800, ale tam podobnost končí.

Doplňuje ho ultra-širokoúhlý objektiv s vysokým rozlišením 32 Mpx a hlavně, 50Mpx teleobjektiv s plovoucím členem, který nabízí 2,5× optické přiblížení. Mimo to poslouží i k pořízení makro snímků, protože umí ostřit již od 10 centimetrů. Fotoaparát pak podporují algoritmy AISP, což je vůbec první výpočetní fotografická platforma POCO s využitím umělé inteligence.

Co se baterií týče, tak model Pro se opírá o kombinace akumulátoru s kapacitou 6000 mAh a nabíjení o výkonu 90 W. Varianta Ultra je pak vybavena baterií o kapacitě 5300 mAh a bleskově rychlým nabíjením s výkonem 120 W, které ji zvládne nabít na 100 % za 34 minut. Výrobce u této specifikace přihodil do výbavy i bezdrátové nabíjení se špičkovým výkonem 50 W.

Poco F7 Pro | foto: Poco

Cena a dostupnost

Obě novinky Poco F7 Pro a F7 Ultra vstupují do prodeje dnes, tedy 27. března 2025, a to na e-shopu společnosti Xiaomi www.mi.com/cz a prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů. Zatímco varianta Pro je k dispozici v černé a modré barvě, vrcholný model Ultra může být černý nebo žlutý a oba telefony běží z krabice na systému HyperOS 2.

Poco F7 Pro:

12 GB + 256 GB: 14 499 korun

12 GB + 512 GB: 15 499 korun

Poco F7 Ultra:

12 GB + 256 GB: 18 999 korun

16 GB + 512 GB: 20 999 korun

V rámci zaváděcí akce, která poběží od 27. března do 6. dubna 2025, či do vyprodání zásob, jsou pak obě verze modelu Pro a vrcholná paměťová varianta verze Ultra k dispozici se slevou 2 000 korun. Na vrcholné provedení Ultra se pak vztahuje také výkupní bonus až 2 500 korun při odevzdání starého zařízení, což je možné využít až do 4. května.