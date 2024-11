Sony se vydává na nákup. Chce odkoupit mimo jiné tvůrce hitu Elden Ring

Sony je jedna z největších společností videoherního světa a je známá hlavně díky konzoli PlayStation. Japonský gigant má ale samozřejmě velkou váhu i ve vývoji her a kontroluje skupinu herních studií, které sdružuje pod značkou PlayStation Studios. Jak to tak vypadá, řady vývojářů ve vlastnictví Sony by se mohly v dohledné době rozrůst o zajímavá jména.

Sony v tomto studiu drží 14% podíl a odkupem vydavatele Kadokawa by se stalo jeho majitelem. Jedná se o studio, které se zapsalo do povědomí hráčů primárně hrami typu Soulslike a právě FromSoftware tento specifický žánr v roce 2009, prostřednictvím hry Demon’s Souls, založilo.

Za pár týdnů bude jasno

Prozatím není jasné, na kolik by měla tato akvizice Sony přijít a ani to, kdy se tento nákup odehraje. Dle nejnovějších informací by ale mohlo k dohodě dojít během několika následujících týdnů, takže již brzy se dozvíme, jak nakonec celá situace dopadne. Kadokawa je velmi tradiční společnost, její kořeny sahají do roku 1945 a byla založena, aby oživila japonskou kulturu v poválečné éře.