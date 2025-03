Mobil do 10 tisíc s AI. Galaxy A36 se bude prodávat jako rohlíky na krámě

Samsung rozšiřuje populární „áčkovou“ řadu o model A36, který přináší výkonný procesor, pokročilé AI funkce a kvalitní displej za atraktivní cenu.

Ideální kombinace výkonu, AI funkcí a dostupné ceny

Samsung rozšiřuje svou populární „áčkovou“ řadu o model Galaxy A36 5G, který nabízí skvělý výkon, pokročilé funkce umělé inteligence a kvalitní zpracování za dostupnou cenu. Nový smartphone je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají vyvážený telefon s moderními technologiemi a dlouhou softwarovou podporou.

Awesome Intelligence a AI funkce

Nové uživatelské rozhraní One UI 7 přináší do Galaxy A36 5G inteligentní funkce pod označením Awesome Intelligence. Uživatelé mohou využívat například Circle to Search, která usnadňuje vyhledávání na internetu. Tato funkce nově umožňuje rozpoznávání textů, telefonních čísel, e-mailových adres, ale také hudby. Stačí podržet navigační lištu a aktivovat rozpoznávání skladby.

Awesome Intelligence | foto: Samsung

Vylepšený fotoaparát pro kreativní zážitky

Galaxy A36 5G disponuje trojitým fotoaparátem s hlavním 50Mpx snímačem, který poskytuje detailní a ostré snímky. Telefon je navíc vybaven funkcí 10bitového HDR režimu u předního fotoaparátu, což ocení milovníci selfies.

Ultraširokoúhlý modul umožňuje zachytit širší scény s lepší perspektivou. Nechybí ani funkce Best Face, která umožňuje vybrat nejlepší výraz obličeje při skupinových fotkách. Noční fotografování bylo také vylepšeno – redukce šumu zajišťuje čistější snímky i za slabého osvětlení.

Velký Super AMOLED displej

Galaxy A36 5G je vybaven 6,7palcovým FHD+ Super AMOLED displejem s jasem až 1 200 nitů, což znamená vynikající viditelnost i na přímém slunci. Displej je ideální pro sledování videí, hraní her i každodenní používání. Stereo reproduktory pak zajišťují bohatý a vyvážený zvukový výstup.

Samsung Galaxy A36 | foto: Samsung

Výkon a baterie: Snapdragon 6 Gen 3 a rychlé nabíjení

Galaxy A36 5G je poháněn procesorem Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform, který poskytuje plynulý výkon pro každodenní úkoly, multitasking i hraní her. Větší chladič pomáhá zabránit přehřívání zařízení při delším používání.

Baterie o kapacitě 5 000 mAh zajišťuje dlouhou výdrž i při náročném používání. Telefon podporuje 45W nabíjení Super Fast Charge 2.0, což znamená, že se dokáže rychle dobít a být znovu připraven k použití.

Samsung Galaxy A56 | foto: Samsung

Bezpečnost a dlouhodobá podpora

Samsung Galaxy A36 5G nabízí šest let softwarových aktualizací, včetně budoucích verzí Androidu a One UI. Telefon je vybaven Samsung Knox Vault, který poskytuje bezpečnost na úrovni vlajkových modelů.

Navíc má model certifikaci IP67, což znamená zvýšenou odolnost proti prachu a vodě.

Samsung Galaxy A36 | foto: Samsung Samsung Galaxy A36 | foto: Samsung

Samsung Galaxy A36 | foto: Samsung Samsung Galaxy A36 | foto: Samsung



Dostupnost a cena

Samsung Galaxy A36 5G bude v České republice dostupný od 3. března, přičemž první dodávky se očekávají 14. března. Telefon si zákazníci budou moci zakoupit ve více než 615 prodejnách po celé zemi.

Varianta 6 GB + 128 GB má běžnou cenu 9 499 Kč, přičemž během akčního startovacího období bude dostupná za 8 999 Kč. Vyšší varianta 8 GB + 256 GB má běžnou cenu 10 999 Kč a akční startovací cenu 9 999 Kč.