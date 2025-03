Nová elektrokoloběžka od Xiaomi má dojezd 60 km a vychytávku z moderních aut

Xiaomi Electric Scooter 5 Max přináší vyšší komfort, skvělý výkon a dlouhý dojezd. Díky hydraulickému odpružení zvládne i lehký terén a prudké kopce.

Skvělá elektrokoloběžka do města i na výlet

Elektrokoloběžky od Xiaomi jsou tu s námi již od roku 2018, kdy zavítal první model M365 na evropský trh. Za pár let elektrokoloběžky Xiaomi dobily celý trh, ale čínská společnost i přesto nelení a svůj e-scooter každý rok neustále vylepšuje. Aktuálně Xiaomi představilo nový model Xiaomi Electric Scooter 5 Max, který nabídne skvělý výkon i maximální pohodlí.

Model Scooter 5 Max je výrazně pohodlnější jak na jízdu do města, tak do terénu a bez problému zvládne i menší offroad, protože disponuje soustavou rovnou dvou hydraulických pružin vepředu i vzadu. Ten dokáže odfiltrovat mnohem víc nerovností než kdy dříve a sníží únavu rukou během delších a náročnějších jízd.

Navíc se zde nachází systém TCS (Traction Control System), který zajišťuje lepší stabilitu při jízdě na mokrém povrchu. Funguje tak, že pomocí gyroskopu a inteligentního algoritmu v řídicí jednotce koloběžka detekuje prokluzování kol a upraví výkon motoru tak, aby nedošlo ke smyku.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max | foto: Xiaomi

Pořádný výkon a dlouhý dojezd

Xiaomi Electric Scooter 5 Max disponuje 400W elektromotorem s maximálním výkonem 1000 W, který využijete především při výjezdu prudkých kopců. Elektrokoloběžka zvládne až 22% stoupání, takže i jezdec s vyšší hmotností vyjede bez problému prudší kopec.

Nebyl by to Max model, kdyby neměl co nejvyšší dojezd, a v tomto ohledu koloběžka nezklame. Dojezd je až 60 km, kterému dopomáhá i systém rekuperace, jenž při sjezdu z kopce mírně dobíjí baterii.

Xiaomi letos zapracovalo i na rychlosti nabíjení, takže nový model nabijete z 0 na 100 % za pouhé 3 hodiny. A to je nadstandardní čas na koloběžku s tak vysokým dojezdem.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max | foto: Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 5 Max | foto: Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 5 Max | foto: Xiaomi



Automatické zapínání světel

Pokud zapomínáte při jízdě se zhoršenou viditelností zapínat světla, nemusíte se toho obávat, protože koloběžka sama pozná zhoršenou viditelnost a zapne přední i zadní světlo. To je naprosto geniální vychytávka a je škoda, že ji nemá víc elektrokoloběžek.

Model Xiaomi Electric Scooter 5 Max váží 22,3 kg a má nášlapnou plochu s velikostí 909 cm³, takže jde zatím o nejkomfortnější elektrickou koloběžku od tohoto výrobce.

Cena a dostupnost

Xiaomi Electric Scooter 5 Max se začne prodávat za cenu 14 990 korun. Elektrokoloběžka bude opět doručována v téměř kompletním stavu, kdy stačí jen namontovat řídítka (cca 5 šroubků) – veškeré nástroje na to potřebné naleznete v prodejním balení.