Před lety Google odebral z Chromu tuto skvělou funkci. Možná se již brzy vrátí

Google Chrome dominuje mezi prohlížeči, ale na Androidu mu chybí možnost přesunu adresního řádku dolů. Na iOS to jde, ale na Androidu překvapivě ne.

Google Chrome vládne světu

Samozřejmě máme na mysli svět internetových prohlížečů, kde je s podílem okolo 65 % opravdu dominantní. Dnes ale bude řeč o něčem jiném. O prvku, který Chrome před dávnými lety nabízel a patřil k těm nejpraktičtějším a nejlepším věcem, které tento populární prohlížeč kdy umožňoval.

Na mysli máme možnost přesunutí adresního řádku v mobilní aplikaci do její spodní části. V dnešní době velkých telefonů je to naprosto neocenitelná věc, díky které je možné velmi pohodlně surfovat na webu jen za použití jedné ruky. Google tento prvek před lety v Chromu pro Android nabízel, ale upustil od něj.

Důvod, proč vyhledávací gigant neumožňuje na vlastním systému již drahně let přesunout adresní řádek v aplikaci Chrome do spodní části, je bohužel ve hvězdách, ale výrazně to omezuje použitelnost telefonu při surfování v jedné ruce. Řádek je neustále nahoře, takže když do něj chcete napsat novou adresu, musíte ručkovat, nebo použít druhou ruku.

Adresní řádek v Googlu Chrome pro iOS | foto: Luboš Srb

Na iOS to jde, proč ne na Androidu?

Když máte adresní řádek dole a chcete změnit web, nemusíte ani ručkovat, ani používat druhou ruku. Prostě do řádku ťuknete palcem a můžete psát. Zajímavé je, že Google tuto funkci přinesl v roce 2023 do Chromu pro konkurenční operační systém iOS, tedy na iPhony.

Nabízí se tedy otázka, proč si uživatelé telefonů od Applu můžou tuto praktickou věc užívat a majitelé telefonů s Androidem, za kterým samozřejmě stojí také Google, nikoliv? To se bohužel neví, nicméně svítá naděje na to, že se tato funkce postupně na Android vrátí.

Koncem loňského roku se začaly množit spekulace o tom, že vyhledávací gigant pracuje na implementaci možnosti přesunutí adresního řádku do spodní části i pro Android aplikaci Chromu. Tato funkce se objevila v Chromu Canary, tedy verzi pro vývojáře, ve které se podobné prvky často testují předtím než se dostanou do ostrého provozu.

Funkce, kterou ocení každý

Pravdou je, že možnost mít adresní řádek ve spodní části, hned vedle palce, je věc, kterou ocení snad každý. Je ale nutné brát zvěsti o jejím implementováním do aplikace pro Android s rezervou, protože se o tom spekulovalo již nesčetněkrát a nikdy k tomu nedošlo. Snad to tedy Google tentokrát dotáhne do cíle.