Muskova AI Grok míří na Android. Dedikovaná aplikace je již v Google Play

Elon Musk rozšiřuje působnost své AI Grok, která po iOS zamíří i na Android. Aplikace je už v Google Play, zatím ji ale nelze stáhnout. Bude zdarma.

AI od Muska míří na Android

Umělá inteligence je aktuálně alfou a omegou všeho a vypadá to, že dnes se bez ní neobejde opravdu už nic. Jedním z velkých hráčů na tomto poli je i Elon Musk, jehož firma xAI vyvíjí jazykový model Grok, který je integrován přímo do jeho sociální sítě X. Tato poměrně schopná AI se pak minulý měsíc dostala formou aplikace také na iPhony a iPady.

Musk se rozhodl, že pole působnosti této umělé inteligence ještě rozšíří a aktuálně míří také na telefony s Androidem. Aplikace je již zalistována v aplikačním obchodě Google Play, ale prozatím ještě nejde stáhnout. Uživatelé se ale můžou zaregistrovat, a jakmile bude AI v jejich regionu dostupná, aplikace se automaticky nainstaluje do telefonu.

Jak to tak vypadá, Grok bude pro Android zcela zdarma, což je určitě dobrou zprávou a zdá se, že nebude ani nutné se nikam přihlašovat. Bude stačit jen v telefonu nainstalovaná aplikace a to bude vše. Přihlášení ale samozřejmě bude možné a to uživatelům umožní například propojení s jejich účtem na Muskově síti X, či personalizaci prostředí.

Grok na Androidu | foto: xAI

Práce s textem i obrázky

Aplikace Groku nabídne samozřejmě obsáhlou práci s textem, zvládne generovat obrázky a samozřejmě poslouží jako zdroj informací. Aplikaci pohání model Grok 2 AI, jenž bude srdcem i webové verze, a to jak bezplatné, tak té placené. Pro Muska, respektive společnost xAI, je přesun Groku směrem k dedikovaným aplikacím určitě velkým krokem.

Tento model umělé inteligence začal jako součást sociální sítě X, kde byl od prvopočátku dostupný jen držitelům placených Premium účtů. Musk ho ale poté zpřístupnil všem uživatelům sítě a v lednu přišla na řadu dedikovaná aplikace pro iPhony a iPady. Nyní je tedy na spadnutí spuštění aplikace pro Android a jako poslední dorazí webová verze.

Elon Musk má evidentně s Grokem velké plány a není se čemu divit. Za dobu existence se investice do této AI vyšplhaly na více než 12 miliard dolarů, takže se jedná o obrovský projekt a potenciál má podle všeho velký. Konkurenci má každopádně silnou (ChatGPT, Gemini, Claude a nově DeepSeek), takže uvidíme, jak se bude Groku dařit dál.