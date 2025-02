Asus má nový mobil s prvotřídní výbavou. Zenfone 12 Ultra láká na AI funkce

Asus Zenfone 12 Ultra vs Zenfone 11 Ultra | foto: Phonearena

Asus Zenfone 12 Ultra je nový mobil s výkonným čipsetem, vylepšeným fotoaparátem, AI funkcemi a 6,78” displejem. Má 5500mAh baterii a 65W nabíjení.

Asus představil vyzyvatele pro Galaxy S25 Ultra

Letošní sestava vlajkových Ultra telefonů od každého výrobce je pomalu kompletní, protože Asus představil svůj Zenfone 12 Ultra. Největší změnou je nově nasazený procesor Snapdragon 8 Elite, který slibuje až 45% nárůst výkonu procesoru, o 40 % rychlejší grafickou část a o 40 % schopnější NPU neboli neurální výpočetní jednotku. Čipset doplňuje operační paměť ve velikosti až 16 GB a až 512GB interní úložiště.

Podobně jako Samsung Asus letos vsadil na funkce umělé inteligence, ale na rozdíl od něj nevyužívá AI od Googlu, nýbrž jako první telefon na světě používá AI od Mety, konkrétně model Llama 3 8B, který dokáže kvalitně shrnout například text z dlouhé webové stránky. Další novinkou je Call Translator 2.0, což je funkce na překlad telefonního hovoru v reálném čase a měla by fungovat i na aplikacích Telefon od třetích stran.

Velmi praktická funkce je i AI Transcript 2.0, která dokáže z hlasové nahrávky vytvořit textový přepis. Zenfone 12 Ultra je také prvním telefonem od Asusu, který podporuje funkci Circle to Search. Je důležité také zmínit, že většina pokročilejších AI funkcí bude potřebovat pro své fungování připojení k internetu.

Asus Zenfone 12 Ultra ve třech barevných variantách | foto: Asus

Nová hlavní kamera s lepší gimbal stabilizací

Asus u letošní novinky Zenfone 12 Ultra vylepšil hlavní kameru a nasadil senzor Sony Lytia-700 namísto IMX890, takže fotografie budou o něco kvalitnější, ale kde je vylepšení největší, je 6osá gimbal stabilizace ve verzi 4.0, která dokáže lépe stabilizovat pohyb o dalších 5 stupňů, což je vylepšení o 66 % oproti loňskému modelu.

Ostatní zadní kamery zůstaly beze změny a opět zde najdeme 32Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a OIS. Trojici uzavírá 13Mpx ultraširokoúhlý 120stupňový senzor, který se od loňska také nezměnil, a to samé platí v případě 32Mpx přední selfie kamerky s úhlem pohledu 90°.

Zelená varianta Asus Zenfone 12 Ultra | foto: Asus

Velký displej a baterie s podporou rychlonabíjení

Asus Zenfone 12 Ultra má 6,78palcový OLED displej s FullHD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí až 144 Hz (během hraní), čímž pokořuje téměř všechny letošní vlajkové modely ostatních výrobců. Obrazovka využívá technologii LTPO, takže dokáže měnit dle situace obnovovací frekvenci v rozmezí 1 až 120 Hz a maximální jas displeje je 2500 nitů.

Pokud jde o baterii, tu Asus meziročně nijak nezvětšil a pořád jde o akumulátor s kapacitou 5500 mAh, který lze nabít výkonem 65 W, takže z 0 na 100 % telefon nabijete za 39 minut, což není vůbec špatný čas. Mimo toho nový Zenfone podporuje bezdrátové nabíjení do výkonu 15 W se standardem Qi 1.3. Loňský model Ultry od Asusu měl nadstandardní výdrž baterie a tento by měl být ještě lepší, čímž by se teoreticky mohl vyrovnat většímu iPhonu 16 Pro Max.

Jako téměř jediný vlajkový telefon má Zenfone 12 Ultra pořád integrovaný 3,5mm audio jack a má samozřejmě stereo reproduktory. Tento telefon tak může být vhodný pro audiofily, kteří chtějí poslouchat každou skladbu v maximální kvalitě, což umožňuje podpora přehrávání Hi-Res hudby přes audio jack ve vysokém rozlišení 32bit/384 kHz.

Podpora eSIM

V konektivitě se oproti loňsku nic nezměnilo – telefon stále využívá třípásmovou Wi-Fi s podporou nejmodernější Wi-Fi 7 a je zde Bluetooth ve verzi 5.4. Nakonec je třeba zmínit voděodolnost IP68 a novou podporu eSIM, která u staršího modelu nebyla.

Cena a dostupnost

Asus Zenfone 12 Ultra se začne prodávat od 7. února a po omezenou dobu bude mobil dostupný za výhodnější cenu 26 490 korun. Cena po konci slevy je stanovena na 28 990 korun, což je jen o tisícovku méně, než za kolik se prodává iPhone 16 Pro nebo Vivo X200 Pro, což jsou pro mnoho lidí lepší alternativy, takže Asus to bude mít velmi náročné prorazit mezi tak silnou konkurencí.

Asus Zenfone 12 Ultra: specifikace