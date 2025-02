Survivor 2025 – Účastníků je celkem 24, kdo má největší šanci vyhrát?

Survivor Česko & Slovensko se stal stálicí televizní zábavy. Nová řada startuje 18. února 2025 a opět nabídne napětí, taktiku i tvrdé souboje.

Světová reality show boduje i v Česku

Pokud jste v minulosti hltali americkou reality show Survivor, u nás vysílanou zpětně jako Kdo přežije a říkali jste si, jak by vypadala v českém podání, tak byl pro vás rok 2022 splněním snu. To se totiž dostala na obrazovky česká mutace, a to pod hlavičkou TV Nova se slovenskou TV Markíza. Survivor je celosvětový fenomén, který má 45 řad a přes 600 dílů.

Česká mutace, a teď dejme produkční kvality stranou, si velmi rychle vydobyla vysokou míru popularity a zařadila se mezi úspěšné projekty. Ano, stížností bylo nemálo, a to hlavně na to, že tuzemská verze není ani zdaleka tak drsná a nekompromisní, jako původní série, ale trápení 24 soutěžících na tropickém ostrově si našlo solidní základnu diváků.

Tak solidní, že se ze Survivoru vyklubala každoroční stálice na našich televizních obrazovkách a na tom, že se jedná o úspěšný projekt, může i vhodně zvolený moderátor v podobě Ondřeje Novotného, promotéra MMA a spoluzakladatel organizace Oktagon MMA. Ten uváděl i Robinsonův ostrov, dřívější pokus o „českého Survivora“, který ale dopadl neslavně.

Survivor 2025 se již blíží

Survivor Česko & Slovensko kombinuje, jak už název této reality show napovídá, soutěžící z Česka a Slovenska a každou řadu začíná 24 účastníků. Letos, v pořadí již ve čtvrté řadě, tomu nebude jinak a i u nové série se dočkáme mixu obyčejných soutěžící a celebrit. Vítěz této reality show shrábne slušnou výhru v podobě 2,5 milionu korun a bude si moct užívat status celebrity.

Kmen celebrit čtvrté řady Survivor Česko & Slovensko:

David Chmátal (30) – moderátor a sportovní redaktor TV Nova

Denisa Melvaldová (31) – fotografka, která se proslavila účastí v reality show Bachelor Česko

Dominika Hašková (29) – zpěvačka a členka hudební skupiny We Are Domi

Kate Matl (45) – zpěvačka a členka kapely DJ Bobo

Jakub Kotek (37) – moderátor rádio stanice Evropa 2 a televizní stanice Óčko TV

Natalie Halouzková (23) – herečka známá například z filmu Něžné vlny

Natálie Kotková (30) – Miss World 2016 a influencerka

Pavel Tóth (23) – účastník čtvrté série Love Island Česko & Slovensko

Radko Urbanyak (35) – podnikatel, který se proslavil v reality show Ruža pre nevestu

Renne Dang (29) – zpěvák, rapper a textař s vietnamskými kořeny

Václav Šanda (35) – herec známý například z pohádky Čertova nevěsta

Zuzana Hejnová (38) – atletka s medailemi z olympijských her i mistryně světa

Zbývající účastníci čtvrté řady Survivor Česko & Slovensko:

Anna Pačesová (32) – ředitelka v nadnárodní společnosti

Aneta Folberger (35) – key-account manažerka, blogerka a maminka dvou dětí

Barbora Zavadilová (31) – akrobatka a fotomodelka

Daniel Pavliš (30) – farmář

Filip Prokop (21) – plánovač výroby

Ivana Bartáková (24) – učitelka

Josef Kořínek (26) – programátor robotů a doktorand

Matúš Pavlovič (39) – projektový manažer

Michal Skalický (34) – operní pěvec

Michaela Svobodová (23) – administrátorka a bývalá závodní plavkyně

Roman Kunčar (29) – životní kouč

Samantha Prachařová – barmanka

Svého favorita si najde každý, ale kdo má nejvyšší šance?

Stejně jako každý rok, i letos je oněch 24 účastníků pestrou směsicí celebrit a notorických „obrážečů“ reality show s lidmi, kteří mají více či méně tradiční zaměstnání a žijí normální život. Vyloženě výrazná postava, jakou byl třeba Mikýř v minulé řadě, sice schází, ale svého favorita si dříve nebo později určitě najde každý.

Často platí, že v několika prvních dílech lze odhadnout, jakým směrem se jednotliví soutěžící budou ubírat a jakým stylem budou hrát. Někdo vsází vyloženě na fyzickou stránku a své sportovní schopnosti, což se samozřejmě v náročných hrách hodí a někdo naopak ne na fyzickou, ale na psychickou hru. Pro úspěch v této hře je ale nutné zvládat obojí.

Snad nikdy se nestalo, že by soutěž vyhrál čistě sportovní typ a chleba se vždy láme ne na bojišti, ale až později, v kempu obou týmů a poté na kmenových radách. Umět taktizovat a hrát psychologickou hru je pro úspěch zcela esenciální a bez toho se zkrátka na tropickém ostrově Survivoru neobejde žádný aspirant na vítězství.

Kdy Survivor Česko & Slovensko odstartuje?

Čtvrtá řada reality show Survivor startuje 18. února 2025 na streamovací službě Voyo, kde bude vysílána vždy v úterý a ve středu. S mírným zpožděním se pak bude soutěž vysílat i na TV Nova a dá se předpokládat, že se opět dočkáme více než 30 dílů, ve kterých budeme sledovat útrapy soutěžích v náročných podmínkách na tropické ostrově v Dominikánské republice.