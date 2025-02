Odolné sklo Gorilla Armor 2 mě zklamalo. Škrábe se snáz než první generace

Samsung vybavil Galaxy S25 Ultra sklem Gorilla Armor 2. Má vynikající odolnost proti pádům, ale ochrana proti škrábancům je slabší než u předchůdce.

Galaxy S25 Ultra se chlubí unikátním prvkem

A tím prvkem je odolné sklo. Samsung osadil svůj nejvýše postavený vlajkový telefon Galaxy S25 Ultra zcela novou generací odolného skla Gorilla Armor, na jehož vývoji jihokorejský výrobce spolupracoval s firmou Corning. Není tedy s podivem, že tato novinka je aktuálně jediným telefonem na světě, který je sklem Gorilla Armor 2 osazen.

Je navíc velmi pravděpodobné, že tomu tak i zůstane a jedná se o stejný případ, jako u předchozího modelu S24 Ultra. Ten byl chráněn první generací tohoto skla a žádný jiný telefon ho již nedostal. Ostatně, jedná se o společný projekt Samsungu a Corningu, takže není důvod. Toto sklo je opravdu ojedinělé a vyniká hned v několika ohledech.

Kromě toho, že je velmi odolné, a to jak proti pádu, tak proti poškrábání, má ještě jednu, neméně užitečnou vlastnost. Umí výrazně eliminovat odlesky na displeji. V tomto směru je až o 75 % lepší než tradiční odolná skla a je to patrné opravdu na první pohled. Druhá generace použitá u modelu Galaxy S25 Ultra se ale zdá býti v jednom ohledu horší než ta první.

Ochranné sklo Gorilla Armor 2 | foto: Samsung

Odolnější proti pádu, ale co škrábance?

Samsung se u své nové vlajky Galaxy S25 Ultra chlubí, že díky sklu Gorilla Armor 2 přežije pád na beton z výšky až 2,2 metru, což je vskutku úctyhodné. Jenže, jak je na tom odolnost proti škrábancům, což je také velmi důležitý aspekt? Na to se podíval známý trýznitel telefonů, youtuber JerryRigEverything, aneb Zack Nelson.

Ten si vzal novou Ultru na paškál a pořádně její odolnost prověřil, přičemž z jeho testu vyplynulo na povrch několik zajímavých věcí. Třeba to, že slot na pero S Pen disponuje indukční nabíječkou, přestože Samsung peru odebral Bluetooth připojení a tudíž i kapacitor, který v něm udržoval energii. Dalším zjištěním je horší odolnost nového skla Armor 2 vůči škrábancům.

Zatímco první Gorilla Armor použité na modelu Galaxy S24 Ultra se začalo výrazněji škrábat až od úrovně 7 na Mohsovi stupnici tvrdosti, u nové generace Armor 2 jsou obdobné škrábance patrné již od úrovně 6. To rozhodně není věc, kterou by člověk u nové generace očekával a jedná se o krok zpět. Má tento downgrade nějaké opodstatnění? Má, a to velmi logické.

Samsung Galaxy S25 Ultra a sklo Gorilla Armor 2 | foto: Ondřej Koníček

Něco za něco

Sklo Gorilla Armor 2 je výrazně odolnější proti rozbití při pádu na pevný povrch a jak známo, čím je sklo tvrdší a tudíž i odolnější vůči poškrábání, tím je naopak křehčí a snáz se rozbije. Nové sklo Armor 2 je o něco měkčí, aby lépe pohltilo případný náraz na pevný povrch a v tomto směru tedy vydrží víc, ale Samsung tomu obětoval vyšší odolnost proti škrábancům. Zkrátka, něco za něco.