O2 na vánoční nadílce nešetřilo! Mobilní operátor nabízí tarif zdarma

Operátor O2 přichází se zajímavou vánoční nabídkou, která může uživatelům zpříjemnit předvánoční čas. Zákazníci obdrží dvojnásobek oblíbených Dat naplno a to v případě, že využívají některý z aktuálních tarifů. Nabídka platí od 1. prosince 2024 do 7. ledna 2025. Neomezené datování si můžete užívat celých 24 hodin v rychlé 5G síti.

Výhody pro předplacené karty

O2 myslí i na zákazníky, kteří využívají předplacené karty. Každý týden v období od 2. do 29. prosince najdou v aplikaci Moje O2 jednu novou výhodu. Například Data naplno na 24 hodin, neomezená volání na den nebo možnost získat 50 Kč kreditu navíc při prvním dobití v příslušném týdnu. Všechno je přehledné a dostupné přes mobilní aplikaci na pár kliknutí. Během předvánočního období čekají na předplacenkáře celkem čtyři výhody.

Vánoční tarif NEO+ Bronzový

V období Vánoc si tarif NEO+ Bronzový mohou bezplatně vyzkoušet i zákazníci jiných mobilních operátorů. O2 chce, aby si uživatelé vyzkoušeli 5G síť a mohli si užít možnost neomezeného volání a SMS. Tarif na zkoušku lze objednat do 22. prosince a to na webu operátora nebo v aplikaci Moje O2. Testovací období potrvá do 8. ledna 2025.