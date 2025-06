Apple prolomil mlčení. Co stojí za zpožděním vylepšené Siri a kdy dorazí?

Apple opět slibuje novou Siri. Funkce měla být v iOS 18, ale zpoždění a nespokojenost s výsledkem firmu donutily odklad opakovaně přehodnotit.

Apple opět slibuje, že vydá vylepšenou Siri

Apple se na nedávné konferenci WWDC 2025 vyjádřil ohledně vylepšené Siri, která přitom měla být dostupná už v iOS 18, ale byla nakonec několikrát odložena. S tím, jak se situace vyvíjí, nebyl spokojený ani samotný Apple a ve společnosti údajně přišlo o místo několik zaměstnanců, kteří na projektu pracovali.

Na letošní vývojářské konferenci jsme se sice nedočkali předpokládaného data vydání, ale víme, že na novince společnost usilovně pracuje a dříve nebo později dorazí. K tomu se Apple i několikrát zavázal. Díky rozhovoru youtuberky iJustine s Craigem Federighim jsme se i dozvěděli, co za zpožděním stálo.

Dle něj už nová Siri byla dokončená, ale společnost nebyla spokojená s tím, jak spolehlivě funguje. To bylo hlavním důvodem odkladu. Apple nejspíše podcenil, jak dlouho mu bude trvat dotáhnout funkci do dokonalosti, a proto jsme se dočkali několika odkladů a nenaplněných slibů. Pro kalifornského giganta je spolehlivost softwarových funkcí nesmírně důležitá.

Siri na iPhonu | foto: Unsplash

Problémy okolo Apple Intelligence

Pokud vezmeme v potaz, jak dobře nebo špatně funguje Apple Intelligence, je zvláštní, že tu se nakonec Apple rozhodl vydat, ale vylepšenou Siri ne, jelikož AI od Applu zaostává téměř ve všem a nedalo by se říct, že je spolehlivá. Společnost tak nejspíše nechtěla přisypávat sůl do rány tím, že by vydala další polovičatou aktualizaci svého hlasového asistenta.

To, že Apple znovu slibuje něco, co sliboval před rokem, nestaví společnost moc do dobrého světla a zákazníci nejsou s neustálými odklady různých slíbených funkcí moc spokojeni. Zkrátka kalifornský gigant měl vždy pověst, že dodrží to, co slíbí, a to pomalu přestává platit. Špatné vyhodnocení situace ohledně potenciálu umělé inteligence postavilo společnost do nevýhodné pozice.

Uvidíme, jak to s novou Siri dopadne, ale společnost se zavázala nejen k tomu, že vyjde, ale i k tomu, že ji vylepší a budou přidány další související funkce, které ještě minulý rok v plánu nebyly. Každopádně si Apple už uvědomuje, že není dobré slibovat to, co je ve vývojovém procesu vzdálené několik let, protože cesta k dokončení může být trnitá.

