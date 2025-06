OLED televize do každé domácnosti? Takové výprodeje už tu dlouho nebyly

LG v Česku rozjelo nevídanou akci, se kterou výrazně ušetříte při nákupu nové televize. Slevy dosahují až 40 % a při využití cashback získáte až 50 000 Kč.

OLED televize se teď opravdu vyplatí

Před několika lety byly OLED televize poměrně drahé a dovolit si je mohl málokdo. Přitom dokáží posunout zážitek ze sledování obsahu na vyšší level, protože mají hluboké podání černé a parádně umí využít funkci HDR, čímž vyniknou jak tmavé, tak i světlé scény.

LG aktuálně v Česku spustilo obří slevovou akci LG dny, kdy si můžete koupit vybrané modely, a to až se slevou 40 %. Ale pozor, akce poběží nejpozději do 30. června či do vyprodání zásob, takže je určitě dobré zbytečně dlouho neotálet s výběrem.

Jihokorejská společnost má dlouhodobě jedny z nejlepších OLED televizí a nyní můžete sehnat povedený model LG OLED evo AI C4 (65″) za naprosto bezkonkurenční cenu 29 990 Kč díky 40% slevě. Zlevněné jsou i další velikosti u tohoto modelu (48″, 55″, 77″, 83″), největší sleva je více než 30 tisíc v případě 83palcové varianty.

LG OLED evo AI C4 (65″)

Původní cena: 49 990 Kč

49 990 Kč Nová cena: 29 990 Kč

29 990 Kč Sleva: 20 000 Kč (- 40%)

Všechny velikostní varianty mají 4K OLED panely s obnovovací frekvencí 120 Hz (herní mód až 144 Hz), proto se skvěle hodí i na hraní her na herních konzolích nebo PC. Samozřejmostí je podpora technologií jako HDR10 a Dolby Vision, a tak filmy budou mít živé barvy a skvělý dynamický rozsah. Výhodou jsou i úzké rámečky a to, že běží na systému WebOS, který má vlastní obchod s aplikacemi.

LG 4K OLED televize | foto: LG

4K televize pro ty nejnáročnější

Pokud chcete udělat ze svého obýváku domácí kino bez kompromisů, je zde pro vás model LG OLED evo AI G5 v obrovské 83palcové variantě. Ten nabídne 4K OLED s maximálním jasem až 2400 nitů, což je u televize s velkým panelem špičková hodnota. Zpracování barev a obrazu celkově vylepšuje AI koprocesor – procesor Alpha 11 AI Gen2, který napomáhá tomu, že i obsah v nižším rozlišení vypadá dobře.

AI funkce naleznete i v ovladači. Ten dokáže fungovat jako bezdrátová myš tím, že ho jednoduše namíříte na to, co chcete spustit, a opět zde nechybí technologie jako HDR10 či Dolby Vision. Tento model je skvělý i pro hráče, protože podporuje vysokou obnovovací frekvenci až 165 Hz ve 4K i G-Sync a FreeSync Premium. To je kombinace, kterou nemá ani mnoho herních monitorů za desítky tisíc korun.

V televizi je integrována sestava několika reproduktorů s celkovým výkonem 60 W, takže soundbar není nutností, jak tomu bývá u menších a levnějších televizí. A u ceny ještě zůstaneme. V základu totiž tento model stojí 162 490 Kč, což je opravdu hodně, ale až do 3. srpna nebo do vyprodání zásob můžete získat cashback 50 000 Kč. Podmínky celé akce cashback naleznete na stránkách www.lgpromo.cz.

LG OLED evo AI G5

Původní cena: 162 490 Kč

162 490 Kč Nová cena vč. cashbacku: 112 490 Kč

112 490 Kč Sleva/cashback: 50 000 Kč

Nepropásněte jedinečnou šanci, jak si pořídit špičkovou OLED televizi za zlomek původní ceny! Akce LG dny i cashback běží jen po omezenou dobu či do vyprodání zásob – tak neváhejte a posuňte domácí zábavu na novou úroveň.

