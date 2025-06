Recenze telefonu Honor 400 Pro – Po roce zase o kus lepší

Otestovali jsme nový Honor 400 Pro, který zaujme poměrem cena/výkon. Mezigeneračně nabízí vyšší odolnost, je výkonnější a má i lepší fotoaparát. Vyplatí se?

Honor 400 Pro si dost polepšil

Po vynechání minulé generace s označením 300 se Honor se svou číselnou řadou opět vrací na český trh. Již nějakou dobu platí, že populární čínský výrobce posílá do tuzemska jen každou druhou generaci této série, takže řada 400 přichází po sérii 200.

K testu jsme dostali vrcholnou variantu Honor 400 Pro, která se může pochlubit opravdu výbornou výbavou a zajímavým poměrem cena/výkon. Nezklame displejem, výkonem, fotoaparátem a ani konstrukcí. Jak se tedy tento telefon povedl a vyplatí se o něm přemýšlet?

Honor 400 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Spodní strana Horní strana



Honor 400 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Odolnost především

Nová řada Honor 400 je první číselná série značky, která vsází na nejvyšší stupeň odolnosti. Model Pro disponuje krytím dle normy IP68/IP69, což znamená nejvyšší odolnost proti prachu i vodě, včetně odolnost vůči tlakové vodě. To znamená, že telefon zvládne i očistu pomocí vapky (hlavně to ale nezkoušejte) a jiné kratochvíle. Konstrukce zvládne i pád z výšky na pevný povrch a v oblasti výdrže patří Honor 400 Pro mezi nejlepší telefony v rámci třídy. Je to zkrátka bytelný mobil a je to patrné na první úchop. Jen ten plastový rámeček bych, vzhledem k ceně, nahradil kovovým

Do ruky padne tato novinka příjemně a díky nepatrně zaoblenému rámečku neřeže do dlaně. Telefony této číselné řady často vynikaly výrazným designem pramenícím hlavně ze zajímavých textur na zádech. Nám dorazila k testu šedá varianta, která působí docela obyčejně a možná až moc usedle. Na druhou stranu, tento jednoduchý, až minimalistický vzhled se okouká pomaleji než všemožné výrazné kejkle a ve finále tak vlastně vůbec nevadí. Černá varianta je na tom podobně a výraznější je vlastně jen světle modrý model s bílou texturou na zádech.

Trojnásobný fotoaparát je vsazen v poměrně rozměrné platformě ve tvaru lichoběžníku a jednotlivé objektivy z ní vystupují. Jedná se o nejmasivnější modul, jaký se kdy v rámci této řady objevil a velký modul fotoaparátu znamená, že telefon se na pevném povrchu kymácí. Ve finále ale vlastně nijak zásadně nevadí, protože je umístěný tak, že je možné si o něj zapřít při držení v jedné ruce prst a funguje tedy jako taková opěrka. V ruce se Honor 400 Pro drží dobře, ačkoliv do kompaktní kategorie zrovna nezapadá.

Honor 400 Pro | foto: Luboš Srb

Šetrný displej s pořádnou porcí jasu

Na čelní straně telefonu se nachází 6,7palcový OLED displej s vysokým 1,5K rozlišením a frekvencí 120 Hz. Jeho hlavní devízou je ale pořádná porce jasu čítající až 5000 nitů, což je hodnota platná pro HDR obsah a specifické situace.

Čitelnost je každopádně výborná za všech okolností, a to i na ostrém slunečním světle. Co se týče nastavení frekvence, tak ta může být buď dynamická, nebo nastavena napevno, na 60 či 120 Hz. Upravit je pak možné i režim barev, které jsou v základu velmi syté a výrazné. Tak, jak se na OLED displej sluší a patří.





Pokud by to na vás bylo moc, lze je přepnutím na režim Normální trochu utlumit a dále je možné upravovat také teplotu barev. Displej je jasný a ostrý, ale zároveň i šetrný ke zraku uživatele. Nabízí funkci Cirkadianní noční displej, která upravuje teplotu barev tak, aby byla v souladu s přirozeným rytmem těla. Dále nabízí Dynamické stmívání, pulzně-šířkovou modulaci s frekvencí 3840 Hz, nebo funkce Přirozený odstín a Oční péče. Ta simuluje krátkodobé rozostření obrazu, aby bylo sníženo namáhání očí způsobené refrakčním stresem.

Na displej Honoru 400 Pro je zkrátka radost pohledět, a oči vás nebudou bolet ani v případě, když to přeženete. Displej je po celém obvodu lehce zaoblený a v jeho spodní části se pak nachází tradiční čtečka otisků prstů. Ta je přesná, rychlá a většinou telefon odemknete na první pokus.

Honor 400 Pro, displej | foto: Luboš Srb

Systém s další porcí AI navíc

Honor 400 Pro běží z krabice na systému MagicOS 9.0, který vychází z Androidu 15. Mezi jeho hlavní přednosti patří opravdu rozsáhlá míra personalizace, spoustu všemožných nastavení a pochválit musím i výbornou podporu. Honor této novince slíbil šest let aktualizací, což znamená, že se dočká ještě Androidu 21. To je opravdu bez připomínek. Co se mi ale na systému moc nelíbilo? Předně je to nemožnost změnit rozložení stahovací lišty. Když potáhnete vpravo, spustíte Řídící centrum s přepínači a když vlevo, objeví se lišta notifikací.





Na tento model najeli prakticky všichni výrobci, ale někteří z nich (Samsung například), dává na výběr mezi tímto rozložením a klasikou, tedy rychlými přepínači a notifikacemi v jednom. Úplně mě nepotěšilo ani množství bloatwaru, které je vyšší než malé. U levného Honoru 400 Lite se to dá ještě pochopit, ale model Pro už je docela drahý telefon a po jeho spuštění na vás vykoukne hromada aplikací, které stejně pravděpodobně smažete. Systém jinak samozřejmě umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce i mini aplikace v oknech.

Přítomnost umělé inteligence asi nepřekvapí a v systému Honoru 400 Pro je zastoupena opravdu hojně. Výrazně více než u odlehčeného Lite, ale to dává, kvůli jeho nižší ceně i mnohem menšímu výkonu, smysl. Soubor umělé inteligence se jmenuje Honor AI a nabízí opravdu spoustu funkcí. Takovým středobodem je Magic Portal, což je jakýsi chytrý hub pro sdílení různých prvků. Když se vám někde něco zalíbí, klepnete kloubem na displej, tento objekt, ať už je to text, či obrázek, zakroužkujete a Magic Portal vám udělá výstřižek.





Ten pak můžete prostřednictvím panelu na pravé straně rovnou sdílet, nebo vložit do postu na sociální sítě. Magic Portal umí rozeznat text, takže když například zakroužkujete adresu, můžete ji rovnou vložit do Google Map. Umělá inteligence umí také extrakci textu z jakýchkoliv obrázků, nabízí převod řeči na text v reálném čase, umí překládat chaty, samozřejmě tlumočit v reálném čase, a to jak konverzaci, tak telefonní hovory. Tyto jazykové služby ale mají jednu poměrně zásadní vadu, a tou je absence češtiny, takže si je v našem rodném jazyce bohužel neužijete.

Nabídka jazyků je poměrně omezená, nicméně to se může časem změnit. V AI výbavě neschází ni chatbot Gemini od Googlu, funkce Circle to Search a všemožné funkce týkající se úprav fotografií. Novinkou je možnost převést statické fotografie na videa vytvořená pomocí umělé inteligence, což je funkce nacházející se v systémové aplikace Galerie. Vyberete obrázek, zvolíte poměr stran (9:16 nebo naopak) a spustíte generování. To obstarává platforma Google Veo 2, tvorba videa zabere minutu až dvě a výsledný klip je pak dlouhý 5 sekund.

Výsledky jsou někdy až překvapivě dobré, nicméně nemůžete zadat žádné příkazy toho, co ve videu chcete, takže se musíte spolehnout na to, co Veo 2 vymyslí. Tato funkce je ale bohužel jen zkušební verze, která je časově omezená (2 měsíce) a maximálně můžete vytvořit 10 videí denně.

Výkon, výdrž a nabíjení

V oblasti výkonu si rozhodně není na co stěžovat, protože Honor 400 Pro pohání procesor Snapdragon 8 Gen 3. Ten ještě vloni využívala většina vlajek prakticky od všech výrobců a pořád platí za nadstandardně výkonný čipset. Honor sice použil verzi se sníženými takty, takže výkon je maličko nižší, ale i tak ho má telefon více, než ho dokáže běžný uživatel využít. Spokojeni budou i náruživí hráči a nepatrně nižší frekvence na všech jádrech znamená nižší produkci tepla. Telefon samozřejmě hřeje, hlavně v zátěži, ale rozhodně ne nějak extrémně.





Procesor doplňuje operační paměť 12 GB RAM, která je virtuálně rozšířena o dalších 12 GB (nelze vypnout) a vnitřní úložiště nabízí nadstandardních 512 GB. Baterie má kapacitu 5300 mAh a to pro mě bylo trochu zklamáním. Výdrž jako taková je dobrá, dá se relativně pohodlně dostat na den a půl a jeden den zvládnete bezpečně i při vyšší zátěži, ale varianta, kterou bude Honor prodávat v Číně, je na tom v tomto směru úplně někde jinde. Čínské Honory 400 totiž nabídnou akumulátor o kapacitě 7200 mAh, což je opravdu propastný rozdíl.

Honor ale bohužel razí strategii menších baterií pro globální verze svých telefonů u více modelů, takže s tím nic neuděláme. Alespoň jsme ale dostali moderní, křemíkovo-uhlíkový akumulátor a pořádně rychlé nabíjení. Drátové má výkon 100 W, bezdrátové 50 W a neschází ani reverzní drátové a bezdrátové nabíjení. Nabití na 100 % by mělo, s originální nabíječkou, zabrat 39 minut. Já jsem telefon nabíjel adaptérem Nothing s výkonem 45 W a plné nabití trvalo nějakých 51 minut, což je pořád vcelku solidní hodnota.

Fotoaparát

Honor 400 Pro je osazen trojnásobným fotoaparátem s rozlišením 200 + 50 + 12 Mpx a jedná se o kombinaci hlavního, teleobjektivu a ultra-širokoúhlého objektivu. Hlavní objektiv je, stejně jako zoomovací jednotka, opticky stabilizovaný a je hlavní hvězdou telefonu.

Pořizuje opravdu povedené, kvalitní snímky s minimem šumu, nadstandardní porcí detailů a dobrou ostrostí. Barvy jsou o něco více saturované, než ve skutečnosti, ale určitě nejsou přepálené. Velmi dobře si pak vede i teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx.

Honor 400 Pro, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Ten nabízí 3× optický, 6× hybridní a maximálně 50× digitální zoom a nejlepší je pochopitelně 3násobné přiblížení. To je na tom v otázce šumu i detailů výborně a použitelné je rozhodně i 6násobný zoom. Snímky jsou vcelku kvalitní do hranice 10× přiblížení, ale poté už rychle roste výskyt šumu a jsou patrné výrazné softwarové zásahy. Maximální zoom není nic moc a fotoaparát je také na takovou vzdálenost těžké udržet, a to i přesto, že je opticky stabilizovaný. Co si ale určitě zaslouží pochvalu, jsou portrétní fotografie.

Ty jsou povedené, fotoaparát umí dobře oddělit objekt od pozadí a rozostření působí přirozeně. Makro snímky je možné pořizovat přes ultra-širokoúhlou kamerku, nebo teleobjektiv, ale ten ostří z o něco větší vzdálenosti a lepší je tedy 12Mpx ultra-širokoúhlý fotoaparát.

Focení s telefonem Honor 400 Pro | foto: Luboš Srb

Když ale přijde na klasické, ultra-širokoúhlé snímky, je tato kamerka nejslabší a nejméně zajímavé z celé sestavy. Tyto snímky vykazují jen průměrnou míru detailů a ani ostrost není ideální. Noční fotografie jsou povedené, se solidní porcí detailů a velmi slušná je také selfie kamerka s rozlišením 50 Mpx.

Celkově je fotoaparát Honoru 400 Pro velmi dobrý a více než dostatečně univerzální. Hlavní fotoaparát odvádí opravdu parádní práci, teleobjektiv se také neztratí a nejslabším elementem tedy zůstává ultra-širokoúhlý objektiv, nicméně u makro snímků odvádí výbornou práci.

Jak fotí Honor 400 Pro?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)









Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 3× / 6×

















Zoom 50×





Makro snímky





Závěr recenze Honor 400 Pro

Honor 400 Pro se nachází jen kousek pod vlajkovou kategorií a tomu odpovídá jak jeho sebevědomá cena, tak výbava a schopnosti. Na druhou stranu je s cenovkou 18 990 korun o 1 000 korun levnější než předchozí Honor 200 Pro a oproti němu si polepšil ve spoustě atributů.

Nabízí vyšší odolnost, je výkonnější a má i lepší fotoaparát. K tomu se ještě sluší přidat výrazně lepší softwarová podpora a v tomto směru si Honor 400 Pro svou vyšší cenu vlastně obhájí. Pochvalu si pak zaslouží také displej s o něco vyšším jasem.

Honor 400 Pro | foto: Luboš Srb

Systém je sice tradičně čínský, takže ne vše působí logicky a ne každé nastavení je tam, kde byste ho čekali, ale nabízí opravdu rozsáhlou porci AI. Některé prvky jsou docela dobře využitelné, ačkoliv někde narazíte na absenci podpory českého jazyka.

Rozhodně se mi ale nelíbila vysoká míra bloatwaru a ani to, že Honor osadil tuto novinku výrazně menší baterií než v případě čínské verze. Výdrž je sice dobrá, ale mohla být mnohem lepší a Honor 400 Pro se klidně mohl stát telefonem s nejlepší výdrží v segmentu. Možná s příští generací.

Hodnocení

Konstrukce s krytím IP68/IP69 Balení bez nabíječky Skvělý displej s vysokým jasem Systém je plný bloatwaru Povedený fotoaparát Část AI funkcí nepodporuje Češtinu Spousta AI prvků Výrazně menší baterie oproti čínské verzi Vysoký výkon Dlouhá softwarová podpora

Honor 400 Pro: specifikace