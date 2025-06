Přijdou Evropané o technologii AirDrop? Apple je opět vyšetřován v EU

Apple čelí tlaku EU kvůli omezením svých funkcí. Po USB-C a alternativních obchodech je teď na řadě technologie AirDrop, která může v Evropě úplně zmizet.

Apple a jeho dlouhodobý spor s EU

Jak jistě víte, Evropské unii se moc nelíbí, jak se Apple staví ke svým systémům a tomu, jakým způsobem je omezuje. Na toto konto musel kalifornský gigant udělat několik ústupků a dočkali jsme se například toho, že je možné si v EU zvolit jiný aplikační obchod pro iOS.

Kvůli EU musel Apple do iPhonů také nasadit konektor USB-C a jak to tak vypadá, tahanice mezi Evropskou unií a technologickým gigantem z Cupertina jen tak neskončí. Nyní je ve hře populární technologie AirDrop, která by dokonce mohla v Evropě zcela skončit.

AirDrop, tedy systém pro bezdrátové sdílení souborů, je určen výhradně iPhonům a využívají ho také sluchátka AirPods, a to k rychlému spárování. EU si ale myslí, že omezení této funkce čistě na produkty s nakousnutým jablíčkem ve znaku dává Applu nespravedlivou výhodu vůči konkurenci.

Apple AirDrop | foto: Roman Macháč

Zmizí AirDrop z iPhonů v Evropě?

Evropská unie po Applu dlouhodobě chce, aby zpřístupnil některé své exkluzivní funkce firmám třetích stran, a to se americkému výrobci, zcela pochopitelně, nelíbí. Ten se proti klíčové části zákona o digitálních trzích (DMA), která by od něj toto zpřístupnění vyžadovala, odvolal.

Pokud ale toto odvolání prohraje, bude mít jen dvě možnosti. Buď se EU podvolit a nabídnout své technologie i ostatním firmám, nebo je prostě a jednoduše z telefonů určených pro prodej v Evropě vyjmout. Což by se pravděpodobně také stalo.

Právě z tohoto důvodu nepodporují evropské iPhony funkci Zrcadlení, která slouží ke sdílení obrazu z telefonu na větším zařízení. Pro Apple je jednodušší tyto funkce ze svých přístrojů vyjmout, protože sdílení s firmami třetích stran s sebou nese různá úskalí, například v otázce bezpečnosti.

Evropské iPhony ohlodané až na kost?

Ve finále se můžeme klidně dočkat toho, že iPhony určené pro Evropu budou nabízet jen zlomek z funkcí, které mají například v USA. Není pochyb o tom, že by tato skutečnost evropské zákazníky zklamala a ve hře by určitě byl výrazný propad prodejů. Uvidíme, jak se situace okolo AirDrop nakonec vyvine, ale doufáme, že Apple a EU dojdou k výsledku, který bude vyhovovat všem.

Zdroj: 9to5mac