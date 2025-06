Samsung znovu selhal v nabíjení. Fold 7 nedostane očekávaný upgrade

Nová skládačka od Samsungu se blíží a slibuje špičkový design i výbavu. Jenže jeden důležitý prvek, na který všichni čekali, zřejmě opět chybí.

Nové skládačky od Samsungu se blíží

V červenci bychom se měli dočkat nové generace skládacích telefonů od Samsungu, a to konkrétně modelů Galaxy Z Fold 7 a Flip 7. V souvislosti s Foldem, což je skládačka s tradiční konstrukcí otevírající se jako kniha, se mluví hlavně o extrémně tenké konstrukci.

Pokud se opravdu dočkáme nejtenčího skládacího telefonu na trhu, bude to velké překvapení, protože Foldy patřily vždy naopak spíše mezi ty nejtlustší. Nyní se na povrch dostaly další zajímavé informace a ty se týkají nabíjení, tedy oblasti, ve které Samsung dlouhodobě tahá za kratší konec.

Na webových stránkách Wireless Power Consortium (WPC) se objevil tajemný telefon Samsung, který podporuje nabíjecí standard Qi2. Což je samozřejmě výborná zpráva, protože tento nový standard se u telefonů s Androidem prozatím moc nevyskytuje. Má to ale háček.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Onleaks

Magnetické nabíjení bez magnetů

Samsung nabíjení Qi2 již nabízí, a to v rámci své řady Galaxy S25. A zde přichází do hry onen háček. Není totiž Qi2 jako Qi2. Řada Galaxy S25 plní pouze základní standard BPP (Baseline Power Profile), tudíž je pouze takzvaně „Qi2 Ready“ a to má svá specifika.

To znamená, že konstrukce neobsahuje vestavěné magnety a pro využití magnetického uchycení je nutné použití externí pouzdro s magnety. Panovala naděje, že nový Fold 7 dorazí s plnou podporou nabíjení Qi2 s označením MPP (Magnetic Power Profile), ale tato naděje nyní padá.

Nejnovější skládačka, pokud údaje na stránkách Wireless Power Consortium (WPC) nelžou, se opět spolehne jen na Qi2 BPP. Konstrukce bude tedy opět bez integrovaných magnetů a to je rozhodně velké zklamání. Ve světě Androidu tak zůstává jediný telefon s plným Qi2 model HMD Skyline.

Zklamáním bude i nabíjení

Absence plného nabíjejí Qi2 nebude jediným zklamáním, se kterým se budou muset zájemci o novou skládačku Galaxy Z Fold 7 vypořádat. Nabíjení údajně zůstane na stejné úrovni, jako u aktuálního modelu, tedy s výkonem 25 W u drátového a 15 W u bezdrátového. To jsou opravdu silně podprůměrné hodnoty absolutně nekorespondující s cenou a postavením telefonu.

Zdroj: Wireless Power Consortium