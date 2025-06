Základní iPhone 17 dostane 120Hz displej, ale ještě se úplně neradujte

iPhone 17 možná konečně dostane 120Hz displej. Apple by tím zrušil jedno z posledních zásadních omezení základního modelu oproti dražším verzím.

iPhone 17 s očekávaným vylepšením?

Apple představí na podzim novou generací iPhonů a stejně jako každý rok, i nyní se spekuluje o několika důležitých funkcích. Předně o tom, zda dostane základní model, tedy iPhone 17, konečně displej s frekvencí 120 Hz. O tomto typu vylepšení se ostatně mluví asi poslední čtyři roky.

Apple se u základních iPhonů velmi tvrdohlavě drží základní frekvence 60 Hz, a to i v době, kdy jsou displeji s vyšší frekvencí osazeny telefony s cenovkou klidně 5 tisíc korun. Ve světě Androidu najdeme 60Hz panel jen u těch opravdu nejnuznějších a nejlevnějších telefonů na trhu.

Jenže Apple je Apple a pro něj se jedná o způsob, jak odlišit základní iPhone od těch dražších. Což dává na jednu stranu smysl, ale šetřit zrovna na tomto dnes již naprosto obyčejném a dostupném prvku tolik let, to je na pováženou. Letos by se ale situace mohla přece jen změnit.

iPhone 16 | foto: Mobil Pohotovost

Apple konečně vsadí na vyšší frekvenci

Nyní se opět začíná spekulovat o tom, že Apple konečně svému základnímu iPhonu dopřeje displej s frekvencí 120 Hz. To by znamenalo, že jediným iPhonem v nabídce s 60Hz displejem by byl dostupný model 16e, u kterého dává toto omezení přece jen o trochu větší smysl.

Pokud Apple nasadí displej s frekvencí 120 Hz i do základního iPhonu 17, pořád mu zůstane jeden nástroj, jak ho odlišit od výše postavených modelů Pro a Pro Plus. Tím nástrojem je technologie ProMotion, tedy adaptivní frekvence.

Díky ní se frekvence displejů vrcholných iPhonů umí přizpůsobit obsahu a v případě potřeby může klesnout až na 1 Hz. Tato technologie je vítaná hlavně kvůli úspoře energie a je jasné, že pokud dostane i základní iPhone displej s frekvencí 120 Hz, technologii ProMotion nikoliv.

iPhony 17 už se blíží

Apple představí očekávané iPhony 17 na podzim tohoto roku a hlavním tahákem bude tenký iPhone 17 Air. Modely Pro a Pro Max projdou výraznější proměnou v oblasti designu, takže základní iPhone 17 bude jediným telefonem, který se na první pohled nijak zásadně nezmění. Příchod displeje s frekvencí 120 Hz by tak mohl být jednou z jeho hlavních novinek.

Zdroj: 9to5mac