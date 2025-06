Na Android dorazil Photoshop. Vyzkoušejte aplikaci ještě dnes, je zdarma

Photoshop konečně dorazil na Android a je pro každého zdarma. Nabízí hlavní funkce, podporu AI a je ke stažení v Google Play. Vyžaduje Android 11 a 6 GB RAM.

Na Android dorazil očekávaný pomocník

Photoshop je synonymem pro úpravu fotografií a asi nejkomplexnější nástroj, který v tomto směru můžete použít. V únoru tohoto roku se konečně oficiálně dostal i na mobilní telefony, a to když dorazil do aplikačního obchodu App Store od Applu.

Mobilní verze Photoshopu tedy debutovala na iPhonech, nicméně uživatelé Androidu smutnit nemusí. Nyní se jeho aplikace dostává i na tento mobilní systém a konečně je k dispozici ke stažení v rámci obchodu Google Play. Má to ale malý háček.

Aplikace je sice bezplatná, ale jedná se o beta verzi a není tedy ještě zcela finální. Všechny doprovodné funkce v jejím rámci jsou ale také zdarma a budou bezplatně k dispozici po celou dobu beta testování. Jak dlouho bude toto období trvat, to není známo.

Photoshop pro Android | foto: Adobe

Hlavní funkce v beta verzi nechybí

Pokud tedy chcete Photoshop na telefonu vyzkoušet, rozhodně tak udělejte co možná nejdřív, protože jakmile aplikace opustí beta verzi, některé její funkce budou pravděpodobně zpoplatněny. Dobrou zprávou je, že většina hlavních funkcí je v rámci bety k dispozici.

Můžete tedy vyzkoušet například práci s vrstvami, maskami, prolnutí vrstev a také speciální funkce uzpůsobené používání na telefonu. Tou je například funkce Tap Select, díky které můžete snadno odstranit nebo nahradit část obrázku jednoduchým klepnutím.

Užitečná je také funkce Spot Healing Brush, která slouží k rychlé úpravě rušivých elementů, nebo Magic Wand. Ta zase poslouží k přesnému výběru objektu. Mimo to obsahuje mobilní aplikace Photoshopu také umělou inteligenci, bez které by to v dnešní době nešlo.

Umělá inteligence v plné polní

AI nástroj v rámci aplikace Photoshop se jmenuje Generative Fill a pohání ho umělá inteligence Adobe Firefly. S pomocí této funkce můžete přidávat objekty do obrázku, ty nechtěné z něj odstraňovat a objekty lze také libovolně upravovat. Beta verzi Photoshopu pro Android stahujte přímo přes Google Play a mějte na paměti, že vyžaduje alespoň 6 GB RAM a Android 11.

Zdroj: Google Play