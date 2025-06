Majitelé starších iPhonů mají smůlu, už si nestáhnou aplikaci YouTube

YouTube ukončuje podporu pro starší iPhony a iPady. Nově aplikace od Googlu vyžaduje iOS 16 a iPadOS 16. Na starších zařízeních si aplikaci už nestáhnete.

Konec podpory YouTube pro několik iPhonů a iPadů

Google vypustil novou aktualizaci (20.22.1) pro iOS a iPadOS, která nejen opravuje nedávno nalezené chyby, ale i zvyšuje minimální požadavky pro operační systém. Pro spuštění aplikace je nyní požadován minimálně iOS 16 a iPadOS 16. To znamená, že na zařízeních se starším operačním systémem si už mobilní aplikaci YouTube neužijete.

Změna se dotkne celkem 7 zařízení a na konci podpory se ocitly: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE 1. generace, iPad Air 2, iPad mini 4. YouTube si už tedy nestáhnete na pěti iPhonech a dvou iPadech. Nejstarší telefon ze seznamu je iPhone 6s a 6s Plus – ty byly vydány v roce 2015.

Seznam zařízení, na která už si aplikaci nestáhnete:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 1. generace

iPad Air 2

iPad mini 4

Pokud máte jedno z těchto zařízení s nainstalovanou aplikací YouTube, už nedostanete žádnou aktualizaci, a pokud YouTube ještě nemáte, tak si ho z App Store už nestáhnete. Vzhledem ke stáří zařízení se tato změna nedotkne tolika uživatelů. Přesto několik tisíc lidí jistě používá starší iPady hlavně ke sledování obsahu na YouTube.

Aplikace YouTube na iPhonu | foto: 9to5Google

Jak YouTube používat na nepodporovaném zařízení?

Google sice zvýšil systémové požadavky, ale videa na YouTube můžete stále sledovat i na nepodporovaných zařízeních skrze prohlížeč. To je způsob, který žádná aktualizace nedokáže vyřadit z provozu. Příští rok se nejspíše dočkáme ukončení podpory pro další starší iPhony a iPady.

Aplikace YouTube byla minulý rok na 9. místě nejstahovanějších aplikací a drtivá většina uživatelů jablečných telefonů a tabletů si ji instaluje téměř ihned po procesu prvotního nastavení. Mezi nejstahovanější aplikace zdarma na App Store patří v České republice Temu, ChatGPT, Threads či TikTok.

V průběhu let drtivá většina aplikací i výrazně narostla na velikosti, protože vývojáři neustále přidávají nové funkce a aplikace postupem času ukládají dočasné soubory pro zrychlení načítání. V případě aplikace Facebook mohou dočasné soubory zabrat z interního úložiště i přes 8 GB, a to jak na iOS, tak Androidu.

Zdroj: App Store