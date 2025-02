Kdo si nainstaloval nejnovější update od Applu, ten lituje. Co se nepovedlo?

Pozor na iOS 18.4 beta! Apple musel stáhnout aktualizaci kvůli chybě, která způsobuje nekonečné restarty iPhonů 12 a vybraných iPadů.

Pozor na iOS 18.4 beta

Apple před pár dny oficiálně vypustil do světa první betu očekávaného systému iOS 18.4. Ten má do Evropy přinést Apple Intelligence, byť ne v češtině, a obsahuje spoustu dalších novinek. Do nástroje Image Playground dorazí nový styl kreslení a uživatelé se původně měli dočkat i vylepšené Siri, ale ta bude nakonec součástí až dalšího iOS 18.5.

Jak to tak ale vypadá, Applu se první beta iOS 18.4 úplně nepovedla a dle nejnovějších zpráv webu PhoneArena ji byl technologický gigant nucen pro několik telefonů stáhnout. Objevil se v ní totiž velmi nepříjemný problém v podobě nekonečné smyčky při spouštění telefonů. Ty se neustále a pořád dokola restartují bez toho, aby se spustily.

Pro Apple a jeho uživatele se nejedná o neznámý problém a stejný se objevil i vloni, v rámci beta verze iOS 17.3. Tenkrát se nekonečná smyčka týkala iPhonů 12, 13, 14 i 15, a i když je aktuálně počet zasažených telefonů výrazně nižší, pořád se pro Apple jedná o nepříjemnou situaci, do které musel vkročit a zasáhnout.

iOS 18.4 | foto: MacRumors

iPhony 12 v nekoneční smyčce

Problém s nekonečnými restarty se týká takřka celé řady iPhone 12, s výjimkou základního modelu. Tento stav hlásí uživatelé iPhonu 12 Mini i vlajkové dvojice iPhone 12 Pro / Pro Max. Beta iOS 18.4 není jediná, která umí udělat z telefonů těžítka a stejný problém řeší Apple i u bety iPadOS 18.4. Níže si můžete prohlédnout seznam všech postižených přístrojů.

iPhony postižené nekonečnými restarty:

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPady postižené nekonečnými restarty:

iPad 8 (Cellular)

iPad Air 4 (Wi-Fi)

iPad Air 4 (Cellular)

iPad Air 11 (M2) (Cellular)

iPad Air 13 (M2) (Cellular)

Aby toho nebylo málo, stejné problémy se začaly objevovat i u hodinek Apple Watch, a to vlivem bety systému watchOS 11.4. Konkrétněji se jedná o generace Watch 6 a Apple proto raději stáhl tuto betu pro všechny modely v rámci této řady (Watch 6 GPS 40 / 44 mm, Watch 6 GPS + Cellular 40 / 44 mm). Pokud tyto hodinky máte, rozhodně se do instalace nepouštějte.

Apple pracuje na nápravě

Je jisté, že se jedná o velký problém a Apple se aktuálně snaží najít hlavní příčinu, aby ji mohl posléze opravit. Pokud tedy některý z výše zmíněných telefonů, tabletů, či hodinky Apple Watch 6 používáte a beta jejich systémů vám dorazila, rozhodně se do její instalace nepouštějte. Vyhnete se jejich možné přeměně na nepoužitelná těžítka.