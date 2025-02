One UI 7 – Kdy vyjde na S24, S23, S22, S21 a další? (seznam zařízení + harmonogram)

Máte telefon od Samsungu a čekáte, kdy vyjde One UI 7? Zde je harmonogram pro modely S24, S23, S22, S21, skládačky řady Flip/Fold a levná „áčka“.

Samsung si nedá aktualizaci na One UI 7 za rámeček

Jihokorejský gigant je známý svou příkladnou softwarovou podporou, ale situaci okolo nového systému One UI 7 absolutně nezvládá. Aktuálně se nachází jen na jeho nových vlajkách, řadě Galaxy S25 a dvou levných telefonech ze série Galaxy A. Žádné starší přístroje ho prozatím nedostaly a situace začíná být kritická.

U většiny ostatních výrobců jsou aktualizace na Android 15 v plném proudu a Samsung zkrátka s novou generací hodně propadl. Nejkritičtější je situace okolo telefonů loňské řady Galaxy S24, které dostaly již čtyři bety, ale finální sestavení v nedohlednu. Ještě před pár dny se spekulovalo o tom, že na tyto telefony dorazí One UI 7 v březnu, ale jak to tak vypadá, plány se opět mění.

Ano, nové One UI 7 je opravdu velký update a rozhodně to není jen pár fontů navíc, ale takřka od základu překopaný systém s hromadou novinek, přepracovaným rozhraním a rozšířenou AI. I tak je ale evidentní, že Samsung přechod na něj poměrně dost podcenil a nyní za to bohužel sklízí ovoce. Fanoušci jsou netrpěliví a pověst Samsungu jako výrobce s nejlepší podporou je ta tam.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nastavení One UI 7 | foto: Luboš Srb

Kdy vyjde vytoužené One UI 7?

S novými termíny příchodu systému One UI 7 na telefony Samsung přišel web GSMArena, který cituje svůj anonymní zdroj, a jak to tak vypadá, březnový termín jako nejbližší možný časový rámec aktualizací je v troskách.

Fanoušci značky si nakonec budou muset počkat takřka o měsíc déle, nicméně poté by se snad měly aktualizace na One UI 7 již rozjet naplno a dorazit na všechny stěžejní telefony.

Seznam zařízení + harmonogram

Řada Galaxy S24 – 18. dubna 2025

Samsung Galaxy S24 FE – 18. dubna 2025

Řada Galaxy S23 – 25. dubna 2025

Galaxy S23 FE – 16. května 2025

Řada Galaxy S22 – 16. května 2025

Řada Galaxy S21 – 23. května 2025

Galaxy A54 – 25. dubna

Galaxy A34 – 16. května 2025

Galaxy A53 – 16. května 2025

Galaxy A33 – 16. května 2025

Galaxy Z Fold 6 / Flip 6 – 18. dubna 2025

Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 – 25. dubna 2025

Galaxy Z Fold 4 / Flip 4 – 16. května 2025

Galaxy Z Fold 3 / Flip 3 – 23. května 2025

Řada Samsung Galaxy S24 | foto: Samsung

One UI 8 s předstihem

Doufáme, že Samsung výše zmíněné termíny pro vydání aktualizace na One UI 7 dodrží a že opravdu konečně přinese nový Android 15 na své hlavní telefony.

Vtipné je, že se na nich moc dlouho neohřeje, protože nový Android 16 by měl dorazit mnohem dřív a Samsung má v plánu vydat dřív i One UI 8. To by mělo vyjít snad již na počátku podzimu tohoto roku, takže průšvih s One UI 7 bude možná rychle zapomenut.