Galaxy Z Flip 7 unikl na renderech – Má stejný design, ale větší displeje. A co cena?

Nové rendery Samsungu Galaxy Z Flip 7 ukazují větší displeje, ale i nárůst rozměrů. Design zůstává stejný, cena by však mohla zůstat na loňské úrovni.

Nové véčko Flip 7 na prvních renderech

Před pár dny jsme se dočkali prvních pořádných renderů očekávané skládačky Galaxy Z Fold 7 od Samsungu, které naznačily několik příjemných novinek. Telefon má nabídnout větší displeje, a to jak vnitřní, tak venkovní, a také výrazně tenčí šasi, což bude jedno z nejvyhlíženějších zlepšení. Nyní web Android Headlines zveřejnil rendery jeho véčkového kolegy, modelu Galaxy Z Flip 7.

Ty bohužel tolik pozitivních dojmů nepřináší a vypadá to, že rozměry nové generace tohoto véčka naopak narostou, spolu s oběma displeji. V otázce designu nejsou evidentní žádné změny, na zádech se opět nachází duální fotoaparát se snímači umístěnými vedle sebe a venkovní displej je v jeho okolí ořezaný. Měnit se nebude, zdá se, ani konstrukce.

Opět bychom se měli dočkat plochého, hliníkového rámečku a stupně krytí IP48, tedy odolnosti jak proti prachu, tak vodě. Kompletní rozměry této očekávané novinky by měly být 166,6 × 75,2 × 6,9 mm (9,1 mm včetně fotoaparátu), což je v porovnání s aktuálním Flipem 6 poměrně dost velký nárůst (+1,5 mm výška a +3,3 mm šířka). Tloušťka zůstává stejná.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy Z Flip 7 | foto: Onleaks

Větší displeje se budou hodit

Nárůst rozměrů Samsung ospravedlní zvětšením displejů, a to jak vnitřního, tak venkovního. Ten naroste z původních 3,4 palce na 3,6 palce, což je sice sympatické, ale pořád se nebude jednat o největší sekundární panel v branži (Razr 50 Ultra má venkovní displej s úhlopříčkou 4 palce). Velikost ohebného displeje vzroste z 6,7 palce na 6,8 palce.

U vnitřního panelu se dá očekávat nárůst maximálního jasu a pravděpodobně se dočkáme i o něco méně výrazného předělu mezi jeho oběma polovinami a vypadá to tedy na takové ty klasické změny v rámci evoluce. Poměrně velké nejasnosti aktuálně panují okolo procesoru a prozatím není jasné, zda Flip 7 dostane Snapdragon 8 Elite, nebo tovární Exynos 2500.

Spekuluje se o tom, že Samsung u nového Foldu 7 nasadí Snapdragon 8 Elite, ale Flip 7, který je levnější, dostane jeho procesor Exynos 2500. To ale prozatím potvrzeno nebylo a jedná se spíše o spekulace, takže je berte s nadhledem. Operační paměť této novinky nabídne kapacitu 12 GB RAM a na výběr bude ze dvou velikostí úložiště, a to 256 nebo 512 GB.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy Z Flip 7 | foto: Onleaks

Bude se zdražovat?

Nejnovější informace týkající se cen jsou k nové generaci véčka Flip velmi pozitivní. Samsung údajně nemá v plánu zdražovat a ceny by tak měly zůstat na stejné úrovni, jako vloni. To by znamenalo, že 256GB varianta by na našem trhu stála 28 999 korun a vrcholný model s pamětí 512 GB by vyjde na 31 999 korun. Premiéra by se měla odehrát v červenci.