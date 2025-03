AI na telefonech Redmi Note 14 umí zázraky. K čemu všemu vám poslouží?

Telefony řady Redmi Note 14 jsou prošpikované AI. Ukážu vám, co všechno Redmi umí, od mazání objektů, přes chytré poznámky až po Circle to Search.

Plnohodnotná AI ve střední třídě

Redmi na začátku roku představilo nové modely řady Note 14, které se liší specifikacemi i cenou. Všechny ale spojuje jedna věc – pokročilá umělá inteligence plně dostupná v češtině. Jaké AI funkce tyto telefony nabízejí? Přináším kompletní přehled.

AI Eraser pro práci s fotografiemi

Umělá inteligence je v novinkách Redmi Note 14 nasazena ve spolupráci s Googlem, což znamená přítomnost funkce AI Eraser. Tuto možnost naleznete v galerii telefonu a zvládnete díky ní dokonalé úpravy. Například mazat nechtěné objekty na snímku. Stačí objekt označit, načež AI ho z fotky odstraní a automaticky dopočítá pozadí. Samostatně navíc dokáže odstranit osoby, které AI označí a na vás zbyde pouhé potvrzení výběru.

Nutno podotknout, že dopočítání pozadí není vždy stoprocentní a tu a tam dokáže AI vytvořit zvláštní obrazce. Mezi další možnost AI Eraser patří i změna formátu fotografie. Vyfotili jste fotku v poměru 16:9 ale raději byste 4:3? Nevadí, umělá inteligence opět dopočítá scénu a snímek upraví. I zde ale patří stejná výtka jako v prvním případě.





Oživení fotografií ve formě vlogu

Do AI sekce zaměřené na fotografie se řadí i AI tvorba vlogů za pomocí krátkých videí nebo fotografií. Vaším úkolem je pouze vybrat obsah a posléze nechat AI vytvořit krátký vlog. Video nabídne několik efektů, ideální délku a je doplněno i hudbou. Vy samozřejmě můžete vybírat mezi několika styly videa a dokonce přidat vlastní hudbu.

AI poznámky

Poznámkový blok využívá ve smartphonu snad každý. Řada Redmi Note 14 používání ovšem zpříjemní na maximum. V aplikaci „Poznámky“ AI dokáže mnoho. Například zvládne shrnout dlouhý text, přičemž v textu jsou nabídnuty i hlavní body v jeho horní části. Velice dobře umělá inteligence zvládne vaše poznámky uspořádat a dát jim jasný řád.

V neposlední řadě aplikace poznámek disponuje AI korekturou textu. AI zanalyzuje celý text a během vteřiny dokáže opravit nechtěné překlepy a gramatické chyby. Zmínit musím i bezproblémový překlad textu do českého ale i jiných jazyků.





Zakroužkuj a hledej

Zakroužkuj a hledej neboli Circle to Search je vlajkovou lodí AI funkcí od Googlu. Jde o snadný a elegantní způsob hledání na internetu. Kdekoliv v systému smartphonu stačí podržet domovské tlačítko a následně zakroužkovat cokoliv co je na obrazovce. Telefon ihned informaci zpracuje a předá všechny relevantní informace. Circle to Search umí i překlad z cizích jazyků a po zabroukání hudby najde každou písničku.

AI tlumočník i záznamník

Novinky z řady Redmi Note 14 využívají umělou inteligenci i pro práci s mluveným slovem a pomůže vám na zahraničních cestách. Funguje to jednoduše a při spuštění tlumočníka stačí nastavit dva požadované jazyky. Pak už jen konverzujete a telefon v reálném čase jazyky protistraně překládá. Tato funkce je navíc dostupná například i při telefonních hovorech.

Záznamník oproti tomu mluvené slovo automaticky přepisuje a umí rozpoznat několik hlasů. V textu posléze vidíte kdo zrovna mluvil, informace o časech a hovořící jsou označeni barvami. Celý text samozřejmě AI přeloží do podporovaných jazyků, včetně toho českého, a dokonce text shrne do stručných bodů. Ten navíc jednoduše přenesete do poznámek.





Chytrá tvorba AI titulků

S překladem pracuje i další AI vychytávka, která dokáže tvořit titulky v reálném čase. Jak to funguje? Funkci AI titulky stačí spustit a poté vybrat, s jakými jazyky budete pracovat. Následně si pustíte třeba rozhovor v anglickém jazyce a telefon sám automaticky začne vytvářet české titulky. Při zapnutí mikrofonu telefon umí poslouchat i své okolí. Překlad je poměrně kvalitní nicméně i přesto se v textu objeví tu a tam krkolomné slovní spojení. Aby toho nebylo málo, text jednoduše transportujete do poznámek a zde s ním můžete nadále pracovat.