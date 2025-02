Jedna z největších změn? iPhone 17 Pro Max přinese menší Dynamic Island

Nová technologie „metalens“ zmenší Dynamic Island na iPhonu 17 Pro Max. Apple inovuje Face ID a použije ultratenké čočky. Ostatní modely si počkají.

Nová technologie zaručí menší Dynamic Island

Na podzim Apple tradičně uvedené nové smartphony a tentokrát půjde o modely z řady iPhone 17. Vrcholným kouskem se stane iPhone 17 Pro Max, který nabídne skvělé specifikace a nejmodernější technologie. Nový únik z čínské sociální sítě Weibo dokonce naznačuje, že zmiňovaný model by mohl disponovat menším Dynamic Islandem.

Apple údajně hodlá inovovat technologii pro rozpoznání obličeje – Face ID. Podle úniků by měla být využita technologie zvaná „metalens“, která v sobě integruje některé součásti, jež jsou aktuálně využívány samostatně. To by mělo mít za důsledek snížení celkové velikosti zařízení pro rozpoznávání obličeje.

Nová technologie „metalens“ je ultratenká plochá čočka s nanostrukturou. Tento typ konstrukce zajišťuje ostřejší dopad světla, jež dokáže přesněji zpracovat. Až do dnešních dnů využívá Apple u svých iPhonů zakřivené čočky, které ohýbají světlo směrem k obrazovému snímači. Takový typ konstrukce si vyžaduje větší prostor a tím pádem i větší Dynamic Island.

Dynamic Island u iPhonu | foto: Apple

Dočká se jen iPhone 17 Pro Max

Nová technologie má tudíž zajistit zmenšení ikonického Dynamic Islandu, se kterým jsme se mohli setkat poprvé u modelů iPhone 14 Pro (Max) z roku 2021. Po čtyřech letech se tedy tento designový prvek zřejmě změní. Zmenšený Dynamic Island ale podle uniklých zpráv dostane pouze iPhone 17 Pro Max a zbylé modely nové řady iPhone 17 se budou muset smířit s větší „dírou“ v displeji.

Z dalších uniklých zpráv můžeme od telefonu očekávat návrat k hliníku, jenž nahradí titanovou konstrukci. Poměrně hojně se mluví i o změně designu fotoaparátů, kdy by čočky měly být nově seřazeny vedle sebe. Záda budou posléze vyrobena z kombinace hliníku a skla. Uživatelé se dále mohou těšit na hlavní 48Mpx fotoaparát, čip Apple A19 Pro a podporu Apple Intelligence.

Novou technologii nakonec dostanou i další produkty

O nové technologii pro zmenšení prvku Dynamic Island se hovořilo již v minulosti a někteří analytici tvrdí, že iPhone 17 Pro Max ji prozatím nedostane. Téměř všichni se ale shodují, že „metalens“ se objeví ve více produktech značky. Dočkat by se měl například nadcházející iPad Pro a ve spojitosti s novou technologií se často hovoří i o skládacím iPadu.