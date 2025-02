Vrcholný tarif Spotify Pro: Dočkáme se lepší kvality zvuku, nových funkcí, i vyšší ceny?

Spotify chystá nový tarif Pro s vyšší kvalitou zvuku a pokročilými funkcemi. Cena předplatného vzroste, ale ještě není jasné, o kolik přesně to bude.

Do Spotify míří nový tarif

Spotify je nejpopulárnější služba pro streamování hudby a její počet uživatelů již vloni překonal hranici 600 milionů. Tato platforma nabízí obrovské množství obsahu, zkušební období zdarma a spoustu tarifů, takže si ten svůj najde opravdu každý.

Již nějakou tu dobu se mluví o novém, vrcholném tarifu, nicméně ten prozatím nedorazil a stále zůstává jen na úrovni spekulací. Nové informace o tomto předplatném, které by se mělo jmenovat Spotify Pro, přinesla známá agentura Bloomberg.

Jeho hlavní předností a největším tahákem bude vyšší kvalita zvuku, nicméně výhod oproti ostatním tarifům bude samozřejmě více. Cena ale bude pochopitelně vyšší a oproti standardnímu plánu se mluví o nárůstu o zhruba 6 dolarů, což je nějakých 140 korun.

Spotify na mobilu | foto: Unsplash

Předplatné pro fajnšmekry

Kromě vyšší kvality zvuku by měl nabídnout plán Spotify Pro také možnost nákupu vstupenek na koncerty či jiné hudební události, stejně tak jako nástroje pro úpravu skladeb. Tyto pokročilé funkce umožní, aby si uživatel upravoval hudbu dle sebe, například ji zrychloval, či stříhal.

Spotify si údajně již zajistilo práva na nové předplatné u společností Universal a Warner, nicméně u Sony ještě nikoliv a zde pořád probíhají vyjednávání. Zájem o tento tarif mají prý právě hlavně velká studia a v jejich zájmu je, aby vyšel co možná nejdřív.

Pokud totiž uspěje, mohl by inspirovat k podobnému kroku i Amazon či Apple, což by teoreticky znamenalo další příval uživatelů. O úspěchu či neúspěchu plánu Pro od Spotify ale nakonec pravděpodobně rozhodne cena a to, jak citlivě bude nastavena.

Spotify | foto: vlastní

Kolik by mohl nový tarif Spotify Pro stát?

V USA stojí klasický účet Spotify Premium 12 dolarů, tedy zhruba 290 korun a nárůst o 6 dolarů by znamenal cenu 18 dolarů, takže nějakých 430 korun. To rozhodně není málo, ale například u nás by zcela jistě stál tento tarif méně.

Tuzemští zájemci o Premium účet platí poměrně příznivých 169 korun, takže předplatné Spotify Pro by se cenově mohlo pohybovat okolo hranice 250 korun měsíčně.