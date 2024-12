Jedna lepší než druhá! Epic rozdává parádní hry úplně zdarma

Nadcházející víkend má být na většině území ve znamení sněhu, a i když asi nehrozí, že byste vlivem kalamity nemohli vyjít z domu, stát se může vše. Pokud by k tomu opravdu došlo, díky dvěma hrám zdarma od Epic Games Store si čas v teple domova, u počítače, určitě užijete naplno a nudit se rozhodně nebudete. Aktuálně rozdává herní obchod hned dvojici her.

Druhá hra zdarma zase potěší všechny hračičky a příznivce světa Hvězdných válek. LEGO hry jsou nesmírně populární a díl The Skywalker Saga patří mezi nejlepší LEGO hry vůbec. U recenzentů i hráčů si vysloužil vysoká, často až absolutní hodnocení a rozhodně stojí za to.

Hra zdarma nebude scházet ani za týden

Stejně jako pokaždé, i nyní máte ke stažení těchto her zdarma týden a obě budou k dispozici do 12. prosince, do páté hodiny odpolední. Poté je nahradí další hra či více her zdarma. Stahujte Bus Simulator 21 Next Stop a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga na Epic Games.