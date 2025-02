Konkurenční výhoda? Skládací iPhone má mít neobvyklé proporce displejů

Apple údajně pracuje na kompaktní skládací konstrukci s 5,49” venkovním a 7,74” vnitřním displejem. Přesné datum uvedení ale zůstává neznámé.

iPhone Fold a jeho displeje

Je jisté, že Apple jednou do segmentu skládacích telefonů vstoupí. Není otázkou zda se tak stane, ale spíše kdy a faktem je, že se o skládačce z dílen kalifornského giganta spekuluje již spoustu let. Často se mluví o véčkovém telefonu, nicméně v poslední době se dostává do řečí i tradiční konstrukce otevírající se jako kniha, modelu iPhone Fold.

Je klidně možné, že se nakonec dočkáme obou typů a to, se kterou skládačkou přijde Apple dřív, se teprve uvidí. Nejnovější únik informací se týká skládacího telefonu s tradiční konstrukcí, kterou reprezentuje například Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold či nejnověji Oppo Find N5. Čeho bychom se od Applu mohli nakonec dočkat?

Aktuální trend v tomto segmentu je jasný – tenká konstrukce v kombinaci s velkým venkovním i vnitřním panelem. Například nejnovější Oppo Find N5 má venkovní displej o velikosti 6,62 palce a po otevření konstrukce na uživatele vykoukne obří skládací displej s úhlopříčkou 8,12 palce. Apple by ale mohlo jít, zdá se, opačnou cestou.

Koncept skládacího iPhonu

Kompaktní skládačka?

Zatímco všechny skládací telefony rostou, Apple by mohl svou první skládačku zacílit do kompaktního segmentu. Nejnovější zprávy od informátora DCS hovoří o tom, že venkovní displej této očekávané novinky bude mít úhlopříčku 5,49 palce, což je na chlup stejně, jako u modelu Find N z roku 2021, což byla první skládačka značky Oppo.

Zároveň se jednalo o jedinou ryze kompaktní skládačku s velmi sympatickou výškou čítající jen 132,6 mm. Vnitřní, ohebný displej skládacího modelu od Applu by ale měl nabídnout velikost 7,74 palce, což je víc než u aktuálního Galaxy Z Fold 6 od Samsungu a zdá se, že velikostní rozdíl mezi venkovním a vnitřním panelem bude výrazně větší než u konkurence.

To by znamenalo podstatně širší konstrukci, ale příjemnou velikost co se týče výšky – skládací telefon od Applu by mohl být nejkompaktnějším přístrojem v segmentu. Kdy se však této očekávané novinky dočkáme, to je ve hvězdách a je jasné, že to nebude dřív než gigant z Cupertina vyřeší všechny potenciální nedostatky týkající se konstrukce.