iPhone 16e v prvních recenzích – Skvělý mobil, který Applu zadělal na úspěch

Jaký je iPhone 16e v prvních recenzích od světových médií? Dali jsme dohromady sumář toho, co o novém telefonu od Applu potřebujete vědět.

iPhone 16e prochází testováním

Apple představil minulý týden očekávaný přírůstek do své řady SE, ze kterého se nakonec vyklubal iPhone 16e. Kalifornský gigant sérii SE ukončil a namísto toho zařadil novinku do aktuální generace iPhonů. Ať už SE, nebo iPhone 16e, jedná se o nejlevnější a tudíž i nejdostupnější nový iPhone, na který spousta zájemců čeká. Jak si vede v prvních testech?

Samozřejmě pro vás na Mobilizujeme.cz připravujeme vlastní, podrobnou recenzi iPhonu 16e, ale než na ni dojde, podíváme se na názory zahraničních odborníků z technologického světa (The Verge, Engadget, Techcrunch, CNET a WSJ), kteří měli zařízení s předstihem.

Nový iPhone 16e je sice nejlevnější nový telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku, ale v porovnání s předchozím modelem iPhone SE 3 výrazně zdražil a už se nevyplatí tak, jako v minulosti. A právě vysoká cena je tím hlavním a největším nedostatkem, na kterém se shoduje většina recenzentů.

V Česku aktuálně stojí iPhone 16e v základní verzi 16 990 korun, což opravdu není málo na telefon, který nabízí jen 60Hz displej a jeden jediný fotoaparát na zádech. No a jediný hlavní fotoaparát je druhý nedostatek, který potvrzují recenzenti z celého světa. Co dalšího byste o tomto mobilu měli vědět, než zamíříte do obchodu?

Nevýhody – cena, jediný fotoaparát, displej, MagSafe

Recenzenti tedy v kolonce nedostatků modelu iPhone 16e zmiňují vysokou cenu, jen jeden fotoaparát, 60Hz displej a dalším velkým negativem je absence technologie MagSafe.

Dá se předpokládat, že se pro spoustu uživatelů bude jednat o důvod, proč si iPhone 16e nepořídit a rozhodně je to velký nedostatek, který ale je, vzhledem k nižší ceně a potřebě odlišit se od plnohodnotných modelů, logický.

Výhody – výkon, AI, design, kvalita fotoaparátu

Klady ale celkově nad nedostatky převládají a recenzenti iPhonu 16e jednoznačně chválí vysoký výkon a podporu umělé inteligence Apple Intelligence.

Pochvalu si pak vysloužil i elegantní design vyvedený v typickém stylu Applu, či fotoaparát. Ano, je sice jenom jeden, což je nevýhoda, ale ten jeden funguje velmi dobře a podává výborné výsledky.

Častá chvála mířila i k displeji, ačkoliv ne k jeho obnovovací frekvenci, která spadá mezi negativa, ale k jeho solidnímu jasu a kvalitě obrazu.

Skvělá výdrž baterie

Posledním prvkem, jenž byl často terčem chvály, byla výdrž na jedno nabití. Kapacita baterie je výsostných 3 961 mAh, tedy více než má dokonce iPhone 16 Pro.

Každopádně při srovnání, nejnovější iPhone 16e má lepší výdrž než plnohodnotný iPhone 16 a většina recenzentů končila den se zbývající kapacitou 40 – 50 %.

iPhone 16e v prvních recenzích uspěl

Vypadá to, že i přes vyšší cenu a několik ústupků se iPhonu 16e povedlo uspět, minimálně v očích prvních vyvolených recenzentů. Aktuálně se jedná o nejlevnější vstupenku do světa iOS a také nejlevnější cestu k Apple Intelligence, nicméně to, kvůli absenci češtiny, v našich končinách asi rozhodovat nebude. Tak jako tak se jedná o povedené zařízení a určitě nedělá plnohodnotným iPhonům 16 ostudu.

