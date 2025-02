Copilot od Microsoftu překvapil – poskytl uživateli detailní návod na nelegální aktivaci Windows 11. Má AI stále pod kontrolou hranice legality?

AI nemá jasně vytyčené hranice

Umělá inteligence se stává nedílnou součástí našich životů a vypadá to, že v blízké budoucnosti proroste opravdu do všeho. Již teď se nachází za každým rohem, pod každým kamenem a časem bude ještě rozšířenější. Jedním z hlavních hráčů v tomto segmentu je i Microsoft a jeho Copilot.

AI slouží primárně k tomu, aby nám pomohla s rozličnými úkony a s trochou nadsázky se dá říct, že nám slouží. Má ale samozřejmě nastaveny určité hranice, za které by jít neměla, a když se většiny AI modelů zeptáte například na výboru atomové bomby, citlivě vás pošle do háje.

Umělá inteligence je zkrátka nastavena tak, aby nedělala nic v rozporu se zákonem, nebo něco, co je extrémně nebezpečné. Jenže ne úplně všechny modely tyto hranice zákona dodržují a jak se ukazuje, právě Copilot od Microsoftu je jedním z nich. A navíc střílí do vlastních řad.

Copilot | foto: Microsoft

Chcete přejít na Windows 11?

Pokud stále fungujete na Windows 10 a chcete přejít na aktuální Windows 11, máte několik možností. Můžete je koupit přímo na webu Microsoftu, za 3 999 korun, nebo u prodejců třetích stran, kde vyjdou většinou o něco levněji. Třetí možností je zeptat se Copilota.

Jeden z uživatelů platformy Reddit se tohoto AI modelu zeptal na skript, jak aktivovat nelegální verzi Windows 11 a ten mu, k velkému údivu, odpověděl a poskytl mu detailní návod, jak ho sehnat. To ale není všechno a u sdílení informací o těchto skriptech to nekončí.

Copilot ho také nasměroval přímým odkazem na GitHub a poskytl návod krok za krokem, jak celou situaci vyřešit. Je zkrátka evidentní, že Microsoft u svého AI modelu ještě nemá úplně dokonale nastaveny hranice toho, co je legální a co už není.

Je v tom Copilot nevině?

Faktem je, že Copilot tento návod na aktivaci nevymyslel a ani s ním nepřišel přímo on. Tyto návody se nachází volně na webu a jediné, co tento AI model udělal, bylo, že je vyhledal. Jedna z věcí, ve kterých je Copilot opravdu dobrý, je vyhledávání informací, a to ostatně tento příběh potvrzuje. Tak jako tak vám doporučujeme se podobným, nezákonným experimentům, vyhnout.