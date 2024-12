Hackněte Google. Zde je trik, se kterým se vám bude lépe vyhledávat

Ondřej Koníček 8. 12. 2024

Google je nejlepší, nejpopulárnější a nejschopnější vyhledávací platforma na celém širém internetu, to je bez diskuzí. Vyhledávací algoritmy má tento technologický gigant opravdu dotažené takřka k dokonalosti, ale znáte to, prostor pro zlepšení je vždycky. Dnes vám dáme tip na to, jak účinně odfiltrovat veškerý balast a dosáhnout ještě o chlup lepších výsledků.

Vyhledávání na úplně nové úrovni Vyhledávání na Googlu, tedy takzvané „googlování“, známe všichni a v dnešní době se jedná o zcela automatickou věc. Prostě na Googlu napíšeme to, co hledáme a počkáme si na výsledky. Jenže, ani Google není zcela dokonalý a faktem zkrátka je, že se kromě toho, co hledáte, dočkáte i různého balastu okolo a sponzorovaných výsledků. Ty jsou sice označeny, že jsou sponzorovány, ale vyskakují hned nahoře a často spíše překáží. Při vyhledávání se vám pak také velmi často zobrazí sponzorovaný řádek s přímým nákupem věci, kterou jste hledali a jí podobného zboží. Jedním kratičkým slovem vloženým před to, co chcete vyhledat, se ale toho všeho zbavíte a dočkáte se nejlepších možných výsledků.

Vyhledávejte přes Google s dokonalou přesností Oním slovíčkem, které je ve světě „googlování“ jedním z nejužitečnějších vůbec, je „site:“. Když napíšete do Googlu jako první „site:“ a poté, hned za dvojtečku a bez mezery, stránku, kde chcete vyhledávat a to, co chcete vyhledat, dočkáte se výsledků jen z té oné konkrétní stránky, bez zbytečného balastu a všech nesmyslů kolem. Chcete příklad? Když chcete najít manuál pro iPhone 16 a zadáte to do vyhledávače, tak se vám spolu s odkazem na něj vyrojí ve výsledcích i odkazy na jiné stránky. Pokud ale zadáte do vyhledávače frázi „site:apple.com iphone 16 manual“, Google prohledá jen stránky apple.com a dostanete tak výsledky jen a pouze z nich, bez balastu okolo.

Vymáčkněte z Google vyhledávání to nejlepší Příkaz „site:“ není jediným, který můžete při vyhledávání v Googlu použít. Když dáte slovo nebo fázi do uvozovek, tak Google bude vyhledávat jen přesnou shodu, což se také může hodit. Je evidentní, že vyhledávání v rámci této platformy je opravdu velmi rozmanité a když víte, co a kdy použít, můžete dosáhnout ještě o chlup lepších výsledků.

