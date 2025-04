Google utahuje šrouby. Na slabších telefonech už Android 15 nerozjedete

Google zvyšuje nároky na Android. Verze 15 vyžaduje minimálně 32 GB úložiště a 3 GB RAM. Starší a levné telefony tak mohou mít problém s aktualizací.

Google zvyšuje hardwarové požadavky

Operační systém Android se neustále vyvíjí, nabízí víc a víc funkcí a je proto logické, že se postupem času zvyšují i požadavky na hardware. Aktuální Android 15 klade na hardwarovou výbavu telefonů, na kterých běží, vyšší nároky než předchozí generace a Google upravil minimální hardwarové požadavky k jeho spuštění.

Jako první se změny týkají nároků na vnitřní úložiště telefonu. Android 13, ale i předchozí Android 14, si vystačily s vnitřní pamětí o velikosti 16 GB, ale to už neplatí. Pro implementaci Androidu 15 je nutné, aby měly telefony úložiště s kapacitou minimálně 32 GB.

Je nutné dodat i to, že telefonům s menší vnitřní pamětí nebude umožněna aktualizace na Android 15. Zdvojnásobení velikosti vnitřního úložiště se může zdát jako velká změna, ale v dnešní době se chytré telefony osazené 16GB pamětí už snad ani neprodávají a 32 GB je minimum i u nejlevnějších přístrojů.

Ovládací centrum u Android telefonu | foto: Roman Macháč

Jaké jsou další nové požadavky Googlu?

Nových požadavků na implementaci Androidu 15 je ale více a jedním z nich je podpora tísňových služeb (sdílení nouzových kontaktů a polohy v případě nouze). To ale pořád není všechno a Google se rozhodl s novým Androidem 15 upravit i požadavky na minimální operační paměť.

Zatímco Android 14 Go mohl běžet na telefonech s operační pamětí 2 GB RAM, aktuální Android 15 Go vyžaduje minimálně 3 GB RAM. Android Go je základní verzí tohoto systému, která nenabízí všechny funkce a je určena jen pro ty nejlevnější telefony na trhu.

Pro změny v operační paměti ale platí to samé, co pro vnitřní úložiště. Nový telefon s pamětí 2 GB RAM snad již ani sehnat nejde a 3 GB RAM je opravdu absolutní minimum. Problémy tak budou mít spíše starší telefony s Androidem 14 Go, které jeho nástupce již nedostanou.

Další změny budou následovat

Minimální hardwarové požadavky se budou měnit i pro nadcházející Android 16. Google bude pro nejnovější iteraci svého systému vyžadovat minimálně 4 GB RAM, což už by mohlo ty nejlevnější telefony na trhu ovlivnit. V nejnižších cenových patrech je totiž kapacita 3 GB RAM pořád ještě relativně běžná.