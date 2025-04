Experti vysvětlují, proč Apple „jen tak“ nemůže přesunout výrobu iPhonů do USA

iPhony vyrobené v USA? Podle expertů nemožné. Výroba by byla drahá, zdlouhavá a logisticky extrémně náročná. Cena by navíc raketově vzrostla.

iPhony vyrobené v USA? Nemožné

Od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA se ve světě začaly dít zásadní změny. Před pár týdny spustil obchodní válku a zavedl vysoká cla na široký sortiment zboží – včetně elektroniky. To vyvolalo obavy z růstu cen, hlavně v USA. Čína totiž reagovala stejnými kroky, což by mohlo zdražit iPhony a další oblíbenou techniku.

Trump nakonec částečně ustoupil a elektronika dostala výjimku. Přesto se lidé ptají, proč Apple nepřesune výrobu do USA. Podle analytiků je to však téměř nereálné. Už v roce 2015 na to upozornil šéf Applu Tim Cook, který řekl, že v USA by tak rozsáhlou výrobu jednoduše nezvládli.

Jeho slova teď potvrzují i odborníci. Například investiční banka Evercore tvrdí, že americká ekonomika není na masovou výrobu iPhonů připravena. K tomu by bylo potřeba vyškolit až 300 000 lidí – což je logisticky i finančně extrémně náročné.

Výroba iPhonu v USA | foto: CNET

Cena iPhonu by byla astronomická

Analytik Dan Ives poskytl ještě podrobnější informace o tom, co by přesun výroby z Číny do USA pro Apple znamenal. Podle prvotních odhadů by jen tři roky trvalo přesunout zhruba 10 % kapacity výroby do USA. Tento úkon by navíc společnost vyšel na astronomických 30 miliard dolarů (cca 663 miliard korun).

Výroba iPhonů v USA by samozřejmě znamenala i razatní růst ceny výsledného produktu. Například iPhone v ceně 1 000 dolarů (zhruba 22 000 korun) by se značkou „Made in USA“ stál 3 500 dolarů (cca 77 000 korun). To je cena, kterou by zákazník jen těžce akceptoval.

Bývalý inženýr Applu výrobě iPhonu v USA nevěří

K celé situaci se vyjádřil i bývalý inženýr společnosti Apple Matthew Moore. Podle něj by bylo nemožné, aby Apple v USA vybudoval tak velkou výrobní síť jako v Číně, kde je do celého procesu zahrnuto miliony zaměstnanců.

Takové kapacity zkrátka v USA nejsou. Moore s nadsázkou také uvedl, že pro výrobu iPhonů by Apple musel zaměstnat například všechny obyvatele města Boston, kde žije 500 000 lidí.