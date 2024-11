Epic se překonal. Nabízí hru, která získala od hráčů 91% hodnocení

Epic Games Store tradičně i tento týden nabízí hru zdarma. Minulý týden jste mohli bezplatně získat logickou hru Snakebird Complete a také kolekci Castlevania Anniversary . Tento týden je k dispozici jen jeden titul, ale o to zajímavější. Ocitnete se v totalitním státě, kde bude vaším primárním úkolem ochránit tento režim.

Získejte Beholder zcela zdarma

Jak jsme naznačili v úvodu, tento týden nabízí Epic k bezplatnému stažení jen jeden titul. Konkrétně jde o hru s názvem Beholder. Tato adventura byla vydána v roce 2016 a je dílem studia Warm Lamp Games. Rozhodně tedy nejde o novinku, ani o titul, který by byl masově rozšířen. To mu však neubírá na kvalitě.

Hra Beholder je zasazena do prostředí totalitního režimu a vy se stane udavačem. Vaším úkolem tak bude například sledovat sousedy nebo umisťovat odposlouchávací zařízení. Aby to nebyla nuda, také budete přímo zabraňovat protistátní činnosti a jako správný udavač budete vše, co se děje proti režimu, nahlašovat.