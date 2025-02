Epic rozdává dvě hry zdarma. Budete zkoumat oceán a vést lidstvo k prosperitě

Na Epic Games Store jsou nově ke stažení od tohoto týdne rovnou dvě hry, a to Beyond Blue a Humankind. Tak si pospěšte, ať je nezmeškáte!

Beyond Blu

Tento týden rozdává Epic rovnou dvě hry, takže se populární herní obchod docela plácnul přes kapsu. První ze dvou her zdarma se jmenuje Beyond Blue, což je menší, nezávislá adventura od studia E-Line Media z roku 2020, která vsází na poutavý příběh a odehrává se z velké části pod mořskou hladinou.

Kromě mořského prostředí se budete pohybovat i v prostorách ponorky a vaší postavou je oceánská badatelka provádějící výzkum. Příběh se točí okolo podezření, že těžařská společnost překračuje hranice těžby a způsobuje místnímu ekosystému velké škody.

Hra by se tak na první pohled mohla zdát jako ekologická agitka, ale není tomu tak a velkou roli v ní hraje i další příběhová linka týkající se velryb. Zpracování je výborné, vsází ve velké míře na realismus a hra působí často jako dokument o přírodě.

Beyond Blue | foto: E-Line Media

Humankind

Druhá hra zdarma už je z trochu jiného těsta. Jmenuje se Humankind a jedná se o tahovou strategii typu 4X (eXplore, eXpand, eXploit a eXterminate) z roku 2021, za kterou stojí studio Amplitude. Ve své době se jednalo o jednu z nejlepších žánrových her roku.

Jak už označení Humankind napovídá, projdete si vývojem celé lidské rasy a budete stát za jejím vzestupem. Hra je opravdu velmi komplexní, ale zase není tak přehnaně složitá, aby odehnala uživatele tímto žánrem nepolíbené. Je zkrátka v tomto směru ideálně vyvážená.

Velkou pochvalu si zaslouží také audiovizuální stránka věci, Humankind má opravdu skvělou a detailní grafiku, která vynikne i dnes. Hudební stránka věci za vizuálním zpracováním nijak nezaostává a vývojáři si dali na hře v tomto směru opravdu záležet.

Humankind | foto: Amplitude

Stahujte, máte na to týden

Na stažení obou her máte, jako pokaždé, čas do příštího čtvrtku, tedy aktuálně necelý týden. Jak Beyond Blue, tak Humankind rozhodně stojí za vyzkoušení a jejich stažením chybu určitě neuděláte. Další hra či hry zdarma dorazí do Epic Games za týden, 13. února 2025 v 17:00.