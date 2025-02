Unikly specifikace skládacího iPhonu. Překoná konkurenci, nebo ji jen dohání?

Apple chystá skládací iPhone s 12” displejem a tloušťkou 4,6 mm v otevřeném stavu. Očekává se uvedení v roce 2026 s cílem prodat 10 milionů kusů.

Velký displej, tenké tělo a inovativní design

Společnost Apple, která je dlouhodobě vnímaná jako lídr v oblasti technologických inovací, v posledních letech v některých segmentech, jako je umělá inteligence a skládací zařízení, zaostávala za konkurencí. Nyní se však objevují informace o připravovaném skládacím iPhonu, jehož klíčové specifikace zveřejnil čínský leaker HaYaO na sociální síti X.

Podle dostupných informací bude skládací iPhone disponovat vnitřním displejem o úhlopříčce 12 palců, což naznačuje, že zařízení bude větší, než se původně předpokládalo. V zavřeném stavu by měl být telefon tlustý 9,2 mm, zatímco v otevřeném stavu pouze 4,6 mm. Pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 6 má tloušťku 5,6 mm v otevřeném a 12,1 mm v zavřeném stavu.

Displej pro nový iPhone by měl dodávat Samsung, který pro Apple exkluzivně vyvíjí technologii UTG Lens. Pravděpodobně se jedná o variantu ultra-tenkého skla, kterou používá v současných skládačkách. Pant telefonu je navržen Applem, přičemž výroba bude outsourcována. Středový rám zařízení by měl být vyroben z hliníkové slitiny. Co se týče fotoaparátu, očekává se duální zadní systém s hlavním a širokoúhlým objektivem, oba s hybridními skleněno-plastovými čočkami, podobně jako u současných vlajkových modelů.

Koncept skládacího iPhonu | foto: MacRumors

Dorazí později, ale s ambiciózními cíli

Podle uniklých informací by měl být skládací iPhone uveden na trh až na podzim roku 2026, pravděpodobně spolu s iPhonem 18. V roce 2027 se pak očekává představení skládacího zařízení kombinujícího iPad a MacBook. Je však otázka, jestli další více než roční zpoždění nebude na rychle se vyvíjejícím trhu fatální, podobně jako tomu bylo u Microsoft Surface Duo či Huawei Mate X, jejichž pozdní vstup na trh výrazně ovlivnil jejich konkurenceschopnost.

Apple si přitom pro svůj první skládací iPhone údajně stanovil velice ambiciózní prodejní cíle. V roce 2026 plánuje prodat 8 až 10 milionů kusů, přičemž v roce 2027 by se tento počet měl zvýšit na 20 milionů. Pro srovnání, současný lídr na trhu se skládacími telefony, společnost Samsung, plánuje letos vyrobit pouze 5 milionů kusů.

Ve prospěch jablečného výrobce však na druhou stranu hraje vysoká loajalita a ochota přijímat nové technologie jeho zákazníků. Příkladem může být úspěch přechodu na Face ID namísto čtečky otisků prstů či odstranění 3,5mm jacku, což zprvu vzbuzovalo kontroverze, ale nakonec se stalo standardem v celém odvětví. Takže je možné, že svých prodejních cílů dosáhne. Nicméně úspěch bude záviset na schopnosti Applu nabídnout produkt, který nejenže splní očekávání z hlediska kvality a inovací, ale také přinese přidanou hodnotu oproti současným skládacím telefonům na trhu.