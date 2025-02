Epic rozdává další hru zdarma. Tentokrát menší RPG plné kouzel

Na storu od Epic Games je právě teď zdarma ke stažení nová hra, a to povedené RPG Mages of Mystralia od studia Borealys Games.

Epic Games rozdává hru zdarma

Stejně jako každý týden, i tento rozdává populární obchod Epic Games hru zdarma. Minulý týden nás Epic namlsal, když dal všanc rovnou dvě hry a hlavně World War Z: Aftermath byl opravdu titul, který jen tak, zdarma, není k dispozici každý den.

Tento týden je hra pouze jedna a menší, ale to neznamená, že by snad byla nezajímavá, nebo že by nestála za vyzkoušení. Mages of Mystralia je nezávislé RPG z roku 2017, které vytvořilo studio Borealys Games a rozhodně umí zaujmout.

Stejně jako většina menších her, i tato má výrazně stylizovanou grafiku, která je hravá a patří mezi její hlavní přednosti. Dostanete pod kontrolu hrdinku jménem Zia, jejíž magické schopnosti ji bohužel odsoudily k vyhnanství a ona se snaží o návrat do své domoviny.

Mages of Mystralia | foto: Epic Games Store

Kouzla, kouzla a zase kouzla

Stěžejním prvkem hry Mages of Mystralia jsou kouzla, ale zapomeňte na otřepaná, přesně definovaná kouzla, jako ve většině her. Tady si budete kouzla míchat podle sebe, svého stylu hraní a situací, do kterých se budete v průběhu hry dostávat.

K dispozici jsou čtyři základní elementy, a sice oheň, země, voda a vzduch a samozřejmě platí, že na každou sortu nepřátel je účinnější jiný typ kouzla. Hlavní elementy můžete měnit a kouzlům pak dodávat různé vlastnosti, jako je například hybnost, nebo navádění na cíl.

Hra ale není jen o soubojích, nabízí i poměrně dost všemožných hádanek a to znamená, že nudit se opravdu nebudete ani minutu. Mages of Mystralia příjemně odsýpá, hraje se velmi dobře a určitě se jedná o hru, která stojí za vyzkoušení.

Mages of Mystralia | foto: Epic Games Store

Stahujte, máte na to týden

Stejně jako u každé hry, i na stažení RPG Mages of Mystralia máte týden a poté ji Epic Games opět vrátí do své standardní nabídky za plnou cenu. Příští čtvrtek, v 17:00 našeho času, bude tento počin nahrazen jinou hrou zdarma a my vás o tom budeme na Mobilizujeme.cz informovat.