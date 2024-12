Dorazila vánoční Datamanie od O2! Neomezený tarif je teď za hubičku

Tarify Datamanie zahrnují pět úrovní, přičemž tři z nich obsahují mobilní služby i data a dvě jsou zaměřeny výhradně na data. Z těchto pěti tarifů zlevnily v rámci vánoční akce hned čtyři, a to tři kombinované tarify a jeden datový.

Data v akci po celé vánoční svátky

Tato vánoční akce bude probíhat až do 15. 1. 2025, nebo do vyprodání vánoční edice tarifů Datamanie. SIM karty s akčními tarify je potřeba aktivovat do 28. 2. 2025 a více informací ohledně této akce najdete na tomto odkazu. Aktivace tarifů se provádí přes aplikaci Moje O2 tím, že si uživatel nastaví pravidelnou platbu za tarif z platební karty.