Do WhatsAppu míří další novinka. Tentokrát velmi praktická a užitečná

WhatsApp chystá další užitečnou funkci. Nově umožní dočasné odhlášení z účtu bez nutnosti smazání dat. Funkce zatím není veřejně dostupná.

Další novinka pro WhatsApp

Vývojáři populární chatovací platformy WhatsApp mají v poslední době plné ruce práce a přichází se spoustou novinek. Z těch posledních stojí za zmínku hlavně dedikovaná aplikace pro iPad, na kterou uživatelé těchto tabletů čekali již drahně let. Nyní připravují další novinku.

Ta ještě sice nebyla oficiálně ohlášena, ale zmínky o ní byly nalezeny v kódu poslední verze WhatsAppu (2.25.17.37) a je tedy v přípravě. Nová funkce je velmi jednoduchá, ale zároveň užitečná a dá se předpokládat, že ji spousta uživatelů uvítá.

Pokud jste si chtěli dát od WhatsAppu z nějakého důvodu pauzu, jedinou možností, jak tak učinit, bylo vymazat účet. Právě tohoto prvku se tato budoucí novinka týká – WhatsApp nově umožní uživatelům pouhé odhlášení z aplikace při zachování jejich chatů i nastavení.

Možnost dočasného odhlášení z WhatsAppu | foto: Android Authority, úprava: Luboš Srb

Dočasné odhlášení je vítaná novinka

Pokud používáte WhatsApp na více propojených zařízeních, tak na nich je možné aplikaci kdykoliv odhlásit, ale na primárním telefonu to možné není. Na něm je možné v rámci aplikace pouze smazat účet, což znamená přijít o chaty (když nemáte zálohu) a být odebrán ze všech skupin.

Nová volba v podobě odhlášení z účtu všechny tyto věci naopak zachová, takže se můžete dočasně odhlásit a poté, když se budete chtít vrátit, opětovně přihlásit a mít vše tak, jako předtím. I odhlášení vám ale nabídne možnost smazat vaše data, když budete chtít.

Jak můžete vidět na přiloženém obrázku, v okamžiku žádosti od odhlášení z WhatsAppu dostanete na výběr buď smazání vašich dat a nastavení, nebo jejich zachování. Pokud se dočasně odhlásíte, tak opětovné přihlášení probíhá tradiční formou, tedy pomocí telefonního čísla.

Kdy se tato funkce dostane do ostrého provozu?

To je prozatím bohužel ve hvězdách. Možnost dočasného odhlášení účtu z WhatsAppu se prozatím nenachází ani ve fázi veřejné bety. Aktuálně probíhají interní testy a do beta verze aplikace by se tato funkce měla dostat, jakmile tyto testy skončí. Možná si tedy na dočasné odhlášení budeme muset ještě chvíli počkat.

