10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (168. díl)

Vybrali jsme nejlepší placené aplikace, které jsou teď zdarma ke stažení. Využijte této možnosti a ušetřete, ať už máte Android nebo iOS.

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Live or Die 1: Survival Pro

Live or Die 1 je postapokalyptická hra, ve které budete muset bojovat proti hordám zombie a neustále řešit zásoby jídla a surovin na stavění základny. Jedná se o titul s otevřeným světem a stavitelským systémem, takže si můžete vybudovat základnu plně podle sebe. Hrát můžete s ostatními hráči, ale bez problému funguje i bez internetu.

Live or Die 1 Survival Pro

Dark Screen Filter

Pokud často prohlížíte web nebo sociální sítě v nočních nebo brzkých ranních hodinách, jistě oceníte tuto appku. Dokáže totiž snížit jas obrazovky pod běžné minimum, všechen obsah tak bude rázem šetrnější k očím, a navíc tím můžete snížit spotřebu baterie. Dark Screen Filter si můžete zapnout buď manuálně, nebo nastavit automatizaci dle denní doby.

Dark Screen Filter

Empire Warriors: Tower Defense

Empire Warriors: Tower Defense je povedená tower defense hra, kde musíte ubránit svou pevnost před množstvím krvežíznivých nepřátel. Podél defenzivní linie budete stavět věže a v průběhu bitvy je vylepšovat, aby zvládly zlikvidovat i ty nejobtížnější nepřátele. Budete bojovat proti orkům, temným elfům a dalším mytickým rasám, neboť na rozdíl od jiných her stejného žánru je tato ve fantasy stylu.

Empire Warriors Tower Defense

Reminder Pro

Stihnout každý den všechny úkoly a aktivity může být výzva, a s tím vám může pomoci tato praktická appka. Můžete si v ní jednoduše naplánovat všechny denní úkoly, a to klidně s měsíčním předstihem, takže už nebudete muset neustále myslet na to, co máte během dne vše stihnout. Naplánovat si můžete schůzky, nákupy nebo užívání léků.

Reminder Pro

LASERBREAK 2 – Physics Puzzle

Pokud chcete pořádně procvičit mozkové závity, jistě oceníte tuto netradiční hru. V té budete řešit hádanky pomocí laserových paprsků a fyzikálních jevů.

V levelech najdete zrcadla, ventilátory a bomby, všechny tyto prvky budete muset využít k úspěšnému splnění úrovně. Ze začátku je hra poměrně jednoduchá, ale později budete nuceni vymýšlet důmyslné plány.

LASERBREAK 2 - Physics Puzzle

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Clear: To Dos & Reminders

Potřebujete jednoduchý a přehledný digitální zápisník na úkoly a připomínky? Už nemusíte hledat dál, protože Clear: To Dos & Reminders dokáže vše, co od organizéru můžete chtít – umí rozdělovat úkoly podle priority a aby bylo vše ještě přehlednější, můžete je rozdělovat i podle barvy. Grafické rozhraní je velmi jednoduché, díky čemuž se s aplikací rychle naučíte.

Clear To Dos & Reminders

Effectrix

Pro všechny, kdo rádi experimentují se zvukem, je tu Effectrix – pokročilý sekvencer efektů. Můžete si v něm upravit jakýkoliv audio soubor s maximální precizností a skvěle se hodí jak pro začínající, i pro pokročilé hudebníky či DJs. Navíc tuto appku můžete využít i jako plugin v hudebních editorech, což oceníte, pokud využíváte funkčně omezený software a nechcete se učit zcela nový.

Effectrix

Stellar Tour – AR Stargazer

Milovníci astronomie ocení aplikaci Stellar Tour využívající rozšířenou realitu. Stačí se zapnutou aplikací namířit na nebe a jednoduše vám popíše všechna souhvězdí, planety či jiné vesmírné objekty, které jsou na viditelné části oblohy. Můžete tak jednoduše zjistit, které hvězdy svítí nejintenzivněji, nebo v jaké části vesmíru se nacházíte.

Stellar Tour - AR Stargazer

Stop Impulse Buying | Tracker

Svět je plný reklam a je stále obtížnější odolat bezmyšlenkovitému utrácení. S tím může pomoci tato aplikace. Do ní si zapíšete, co chcete koupit, a aplikace vytvoří několik otázek, díky kterým si lépe uvědomíte, zda tuto věc skutečně tolik potřebujete. A nejlepší na tom je to, že na to dojdete sami pomocí logických otázek.

Stop Impulse Buying

PDFgear Scan: PDF Scanner App

Potřebujete převést papírové dokumenty do digitální podoby? Není nic jednoduššího než použít aplikaci PDFgear Scan. Stačí pouze telefonem naskenovat potřebné dokumenty a aplikace vytvoří PDF soubor s vysokou kvalitou. Navíc můžete rovnou po naskenování text ještě upravit nebo nasdílet do libovolného cloudu.

PDFgear Scan PDF Scanner App

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.