Češi s nákupem vánočních dárků otálejí. V průměru neutratí více než 7 tisíc korun

Kde a kdy Češi nakupují?

Zajímavá statistika se zaměřila na to, kde Češi nakupují. Více než 60 % českých spotřebitelů se hlásí ke kombinovanému nakupování. To znamená, že využívají výhody online nákupu, ovšem rádi si i zajdou do kamenného obchodu, kde si mohou produkt prohlédnout. Zároveň až 80 % se letos chystá nakoupit přes internet, přičemž mezi nejoblíbenější portály se řadí Alza, Mall a Heureka.

Co se týče připravenosti na Vánoce, patří Češi v Evropě za opozdilce. Poslední průzkumy ukazují, že až 15 % z nás nakupuje dárky týden před Štědrým dnem. Dokonce až 40 % potom nechá nákup dárku na druhou polovinu prosince. To se naprosto liší například od Finska, kde jsou na Vánoce připraveni mnohem dříve.