Apple Intelligence je pro zákazníky důležitá. Jsou za ni dokonce ochotni platit

Apple Intelligence si získává uživatele. Průzkum ukázal, že 80 % z nich ji využilo a většina by za AI od Applu byla ochotna i platit.

Uživatelé rádi pracují s AI od Applu

Umělá inteligence v posledních letech a měsících hýbe technologickým světem, přičemž většina velký společností představila vlastní AI. Výjimkou není ani Apple, jenž na tento vlak naskočil až v druhé polovině loňského roku. Kalifornský gigant aktuálně provozuje Apple Intelligence, kterou ale od začátku provází různé neduhy. Ať už jde o omezenou dostupnost nebo problémy spjaté s nesplněnými sliby Applu.

Přesto to ale vypadá, že minimálně v USA je Apple Intelligence velkým tématem. Průzkum portálu Seeking Alpha se zaměřil na to, jak uživatelé AI vnímají. Výsledky hovoří jasně, přičemž až 80 % uživatelů s podporovaným zařízením již Apple Intelligence za posledních šest měsíců alespoň využilo.

Také to vypadá, že AI americké značky je důležitá pro kupce. Celkem 42 % respondentů uvedlo, že je extrémně důležité, aby jejich budoucí iPhone podporoval umělou inteligenci. Jedna z otázek výzkumu se zaměřila i na uživatele, kteří hodlají v následujících 12 měsících zakoupit nový iPhone. Apple Intelligence v tomto případě bezpodmínečně vyžaduje hned 54 % tázaných.

Apple iPhone 16 Pro Max v ruce | foto: Luboš Srb

Nechá si Apple svou AI zaplatit?

Ještě než Apple oficiálně uvedl svou umělou inteligenci, hovořilo se často o tom, že kalifornská značka si nechá za AI připlatit. Mělo jít o formu měsíčního předplatného, což se ale nakonec nevyplnilo a Apple Intelligence je zcela zdarma. Zůstane tomu tak ale i do budoucna?

Jazykové modely umělé inteligence jsou pro společnosti velmi nákladné a Apple není firma, která by ke svým zákazníkům byla nebývale štědrá. Zmiňovaný výzkum navíc prozradil, že až 80 % uživatelů zařízeních značky Apple by bylo ochotno si za AI zaplatit. Cena, kterou by byli ochotni uživatelé platit, je podle průzkumu maximálně 9,11 dolarů měsíčně (zhruba 200 korun).

Půjde tedy Apple tímto směrem? To prozatím není vůbec jisté. Je však možné, že Apple nechá některé funkce Apple Intelligence zdarma a pro všechny uživatele, zatímco lepší možnosti schová za měsíční předplatné. V nejbližší době ale tento krok analytici neočekávají.