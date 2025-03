Žádný prostor pro představivost. Vrcholný Google Pixel 10 Pro XL je odhalený

První pohled na Google Pixel 10 odhaluje minimální změny designu. Telefon si zachová stejnou velikost i ikonický fotomodul. Pohánět ho bude Tensor G5.

První pohled na nový Pixel 10

Google se aktuálně připravuje na premiéru odlehčeného Pixelu 9a, nicméně další generaci, tedy Pixely 10, má samozřejmě již na rýsovacím prkně. Známý informátor OnLeaks přinesl, spolu s webem Android Headlines, první pohled na vrcholný model Pixel 10 Pro XL. Je tedy evidentní, že Google zachová aktuálně nastavené složení řady Pixel.

To znamená, že s novou generací opět dorazí základní Pixel 10, výše postavený, ale pořád kompaktní Pixel 10 Pro a jeho větší verze XL. Pokud jste čekali nějaké zásadnější změny v designu, tak budete pravděpodobně zklamáni, protože nové rendery odhalují víceméně identický vzhled, jako u aktuálního modelu Pixel 9 Pro XL.

Dominantním prvkem telefonu tedy opět bude výrazný, horizontálně orientovaný fotomodul roztažený přes celou šířku zad. Ten ukrývá trojici objektivů, včetně teleobjektivu s periskopickou konstrukcí, a jak to tak vypadá, opět nebude scházet ani integrovaný teploměr. Konstrukce vsadí na plochý rámeček a záda bude krýt odolné sklo.

Render Pixelu 10 Pro XL | foto: OnLeaks / Android Headlines

Stejný design, stejné rozměry

Mimo shodného designového stylu se nebude nový Pixel 10 Pro XL od aktuálního modelu nijak zásadně lišit ani co se týče velikosti. Tato novinka by měla dorazit s rozměry 162,7 × 76,6 × 8,5 mm, což znamená o 0,1 mm nižší konstrukci. To je samozřejmě zcela zanedbatelný rozdíl a stejné rozměry naznačují, že Google zůstane u shodné velikosti displeje.

Ten tedy nabídne úhlopříčku 6,8 palce a uvidíme, jaké změny Google připraví v oblasti například jasu. V podobném duchu by pak měly být vyvedeny i ostatní modely v rámci této nové řady, tedy Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Očekává se stejný design a také velmi podobné rozměry, jako u současných modelů. Designéři referenčních telefonů Googlu si letos zkrátka vybírají dovolenou.

Ohledně specifikací se toho ještě moc neví, ale je víceméně jisté, že všechny nové Pixely bude pohánět tovární čipset Tensor G5. Ten by ale měl být vůbec poprvé vyráběn na linkách firmy TSMC a nikoliv u Samsungu, jako doposud. Změna výrobního procesu by mohla čipsetu prospět jako co se výkonu týče, tak produkce tepla.

Kdy nové Pixely 10 dorazí?

Google by měl představit novou generaci Pixelů zhruba ve stejném časovém období, jako vloni, tedy koncem srpna. Tentokrát by ale měly nové Pixely běžet přímo z krabice na novém Androidu 16 a situace jako s minulou generací, která dorazila se starým Androidem, by se opakovat neměla. Google totiž letos představí novou verzi svého systému dřív, pravděpodobně již v červnu.