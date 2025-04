Za zábavu si připlatíme. PlayStation 5 v Česku zdražuje, víme co je důvodem

Sony zdražuje digitální edici PS5 v Evropě o 50 eur. Naopak zlevňuje externí mechaniku. Ceny v Česku se zatím výrazně nemění.

Sony zdražuje PlayStation 5

Japonský gigant oznámil na svém oficiálním blogu, že zdražuje svou konzoli PlayStation 5. Nárůst ceny se týká Nového Zélandu, Austrálie a bohužel i Evropy, včetně Česka. Nás bude samozřejmě zajímat v první řadě cena evropská, která s okamžitou platností vzrostla o rovných 50 euro (1 260 korun).

Namísto původních 449,99 euro tak bude PS5 nově stát 499,99 euro, což je po přepočtu zhruba 12 500 korun. Tato nová cena se týká výhradně digitální edice, tedy modelu bez optické mechaniky a uvidíme, jak se toto zdražení promítne do české ceny.

Ta totiž od září narostla z 11 490 korun až na aktuálních zhruba 12 600 korun, což by mohlo znamenat, že ceny na našem trhu zůstanou na stejné úrovni. Uvidíme, jak se k celé situaci tuzemští prodejci postaví a zda cenu opět, podruhé za posledního půlroku, navýší.

Sony PlayStation 5 | foto: Unsplash

Externí mechanika nečekaně levnější

Sony na druhou stranu, trochu nečekaně, zlevňuje v Evropě externí mechaniku pro PS5 Slim i vrcholnou verzi Pro. Tento doplněk bude nově stát 80 euro (2 000 korun). U nás se externí mechanika prodává za zhruba 3 800 korun, takže bychom se mohli dočkat výrazného zlevnění.

Jak a kdy se toto zlevnění promítne do nabídky tuzemských prodejů, to opět ukáže až čas. Nutno dodat i to, že vrcholný PlayStation 5 Pro nijak nezdražuje, ale ani nezlevňuje a pořád tedy v Evropě stojí 800 euro (20 100 korun). To víceméně odpovídá ceně v tuzemsku.

Změny cen se nijak netýkají ani dalších doplňků, takže zdražení postihuje jen PS5 Slim a zlevnění pouze externí optickou mechaniku. Sony důvod zdražení nijak detailněji nekomentovalo a jen zmínilo náročné ekonomického prostředí, včetně vysoké inflace a kolísajících směnných kurzů.