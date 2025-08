Za Spotify si připlatíme. Cena běžného tarifu poskočila na 185 Kč, dá se i ušetřit

Spotify zdražuje předplatné ve světě i v Česku. Cena všech čtyř nabízených tarifů vzrostla o 10 procent. Studentský tarif začíná na 97 korunách.

Spotify opět zdražuje

Poslední roky se nesou ve znamení poměrně častého zdražování streamovacích služeb, a to jak těch s video obsahem, tak hudebních. Aktuálně zdražuje největší hráč v segmentu hudebních streamovacích služeb, švédské Spotify. To zdražuje již podruhé v rámci dvou let.

Spotify naposledy zdražilo v roce 2023 a nyní narostly ceny pro všechny hlavní tarify, a to o zhruba 10 %. Zdražení tedy není tak výrazné, jako v roce 2023, kdy vzrostly ceny o průměrných 15 %. Zdražení se týká většiny zemí světa, včetně Evropy a Česka.

Navýšení cen se netýká uživatelů v Americe, kde prozatím zůstávají ceny na původní úrovni. Američané by ale měly brzy dostat zcela nový tarif, který bude z celé nabídky nejdražší a bývá označován jako „superprémiový“.

Spotify na telefonu | foto: Pixabay

Kolik nově stojí Spotify v Česku?

Nové ceny předplatného pro Česko jsou již zalistovány na webu Spotify, takže pokud se rozhodnete pro předplatné nyní, budete již platit novou, vyšší cenou. Stávajícím předplatitelům se cena zvýší v dalším zúčtovacím období, takže v průběhu září.

Populární streamovací služba bude své uživatele informovat o zdražení prostřednictvím mailu a s novými cenami je o chlub dražší než v tuzemsku také populární Apple Music. Aktuálně se tak jedná o nejdražší hudební streamovací službu v Česku.

Nové ceny Spotify v Česku

Tarif Nová cena Původní cena Student 97 Kč 89 Kč Individual 185 Kč 169 Kč Duo 249 Kč 229 Kč Family 299 Kč 269 Kč

Spotify finančně lehce klopýtlo

Tato streamovací služba zaznamenala ve druhém čtvrtletí tohoto roku nárůst počtu aktivních uživatelů a v tomto ohledu se Spotify daří. Jinak ale museli Švédové vykázat za toto období ztráty a snížit prognózu zisku na třetí čtvrtletí, takže finančně zůstaly výsledky za očekáváním.

