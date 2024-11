Xiaomi se osamostatní. První mobily s vlastním čipsetem dorazí příští rok

Již nějakou tu dobu se mluví o tom, že Xiaomi připravuje vlastní procesor pro mobilní telefony. Čínský výrobce tím chce výrazně omezit svou závislost na čipech od Qualcommu a MediaTeku, přičemž práce na této nové čipové sadě již pomalu finišují. Jeho nasazení do ostrého provozu je již za rohem.

Xiaomi procesor se vrátil do éteru před zhruba půl rokem a nyní o něm vybublaly na povrch další zajímavé informace, včetně možného uvedení na trh. O této možnosti, tedy Xiaomi procesoru, se začalo spekulovat i v době, kdy byly na Huawei uvaleny sankce ze strany USA a ten se tak musel začít spoléhat na své technologie.

Čínský výrobce, jenž patří dlouhodobě do top 3 mobilních značek na trhu, v minulosti svůj vlastní procesor již nabízel. Jednalo se o čipset Surge S1 a tento kousek křemíku se dostal mezi uživatele v roce 2017. Tam ale snahy Xiaomi o ukončení závislosti na výrobcích mobilních čipů (hlavně Qualcommu a MediaTeku) bohužel skončily.

Není jasné, do jaké sféry bude nový procesor od Xiaomi spadat, nicméně jako takovou sázkou na jistotu se jeví střední třída. Nedá se asi čekat, že Xiaomi vydá top vlajkový procesor, ale ona střední třída působí docela reálně a tomu, že čínský výrobce na něm opravdu pracuje, naznačuje i navýšení nákladů na vývoj pro rok 2025.

Kdy se procesoru Xiaomi dočkáme?

Čínský gigant prozatím nic oficiálně neprozradil, nicméně dle agentury Bloomberg se jeho procesor dostane do sériové výroby již v průběhu příštího roku. První telefony jím osazené by pak měly dorazit taktéž někdy příští rok a uvidíme, jak se Xiaomi návrat do těchto vod nakonec vydaří.